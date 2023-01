Réforme des retraites : le dépôt pétrolier du Mans bloqué

Le dépôt pétrolier du Mans (Sarthe) est bloqué ce jeudi 19 janvier 2023, une action du syndicat Force ouvrière qui a débuté à 4h dans le cadre de la mobilisation contre la réforme des retraites . Aucun camion ne peut entrer, et donc ressortir pour aller livrer les clients. Comme les transporteurs ont d'autres possibilités d'approvisionnement, il n'y a pas de conséquence dans l'immédiat pour les stations-service du département, précise la direction du site, contactée par France Bleu Maine.

ⓘ Publicité

Pour Loïc Boyard, secrétaire départemental du syndicat FO, la lutte contre la réforme des retraites passe aussi par "le blocage de sites stratégiques" et pas uniquement par des manifestations comme celle qui a réuni plusieurs milliers de personnes ce jeudi dans les rues du Mans : "Quand 72% des Français sont contre la réforme, on est légitime à bloquer", estime le syndicaliste.

40.000 m3 de carburant stockés au Mans

Le dépôt du Mans est alimenté par la raffinerie de Donges (Loire-Atlantique). Le carburant acheminé par pipeline y est stocké dans de grands bacs arrondis. On les voit quand on passe devant, non loin de l’usine de tracteurs Class. Le dépôt en compte dix, la plupart de couleur blanche, pour un total de 40.000 mètres cubes. Tous types de carburants sont conservés ici : essence, gasoil ou fioul.

Comme son nom l’indique, le dépôt sarthois n’est qu’un lieu de stockage . Pour assurer la distribution dans les stations essence et chez les particuliers, les sociétés pétrolières affrètent des camions qui viennent s’approvisionner au Mans et répartissent ensuite le carburant, pour partie dans l'Ouest de la France.