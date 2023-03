Réforme des retraites : le député Nupes Matthias Tavel en appelle à la censure populaire

"Quelque part, l'Assemblée a manqué à son devoir de porte-voix et de défenseur de la souveraineté populaire et de la volonté du peuple". On sent de la déception dans la voix de l'Insoumis en ce lundi soir. Matthias Tavel, député de la Nupes de la 8ème circonscription de Loire-Atlantique assure malgré tout qu'il existe d'autres moyens de faire plier le gouvernement. La saisine du Conseil Constitutionnel, un référendum d'initiative partagée, (la demande de la gauche est entre les mains des Sages), et surtout la mobilisation, "dans la rue, dans la grève, dans les manifestations".

Matthias Tavel en appelle à un "49.3 social, une censure populaire". Et de citer le CPE, contrat première embauche, remballé par le gouvernement De Villepin qui avait lui aussi dégainé le 49.3. C'était en 2006. "Tout reste possible" assure encore le député.