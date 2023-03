Retraites : Elisabeth Borne déclenche l’article 49.3, les oppositions promettent des motions de censure

Sous les huées des oppositions, Elisabeth Borne a engagé jeudi à l'Assemblée nationale la responsabilité de son gouvernement sur la réforme très contestée des retraites par le biais de l'article 49.3 de la Constitution , qui permet une adoption du texte sans vote, mais expose à une motion de censure.

À l'arrivée de la Première ministre à l'Assemblée, des députés de gauche ont entonné une Marseillaise et brandi des panneaux "64 ans, c'est non". Après une brève interruption de séance, Elisabeth Borne a pris la parole à la tribune, devant des députés LFI appelant à sa "démission".

"Aujourd'hui, sur le texte du Parlement, l'incertitude plane à quelques voix près. On ne peut pas prendre le risque de voir 175 heures de débat parlementaire s'effondrer. On ne peut pas prendre le risque de voir le compromis bâti par les deux Assemblées, écarté. On ne peut pas faire de pari sur l'avenir de nos retraites, et cette réforme est nécessaire", a justifié la Première ministre. "Aussi, sur le fondement de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur l'ensemble du projet de loi de financement rectificative de la Sécurité sociale pour 2023", a-t-elle déclaré.

Quatre réunions se sont tenues en moins de 24 heures à l'Élysée autour d'Emmanuel Macron pour décider si le gouvernement engageait le 49.3 ou laissait ce texte soumis à un vote.

Les oppositions promettent des motions de censure

"Nous allons évidemment déposer une motion de censure", a immédiatement réagi Marine Le Pen. "Cette utilisation est un aveu extraordinaire de faiblesse" a commenté la présidente du groupe des députés RN qui compte 88 députés. "C'est un échec total pour Emmanuel Macron", a-t-elle ajouté, estimant qu'Elisabeth Borne "ne peut pas rester" à Matignon.

"Nous sommes dans un basculement autoritaire", a jugé pour sa part Mathilde Panot (LFI) sur franceinfo. "Nous sommes au premier jour de la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron et employer l'autoritarisme comme ils sont en train de le faire pour faire passer une réforme des retraites que personne ne veut, c'est un aveu de faiblesse suprême", a-t-elle expliqué dans la salle des quatre colonnes de l'Assemblée nationale. "Utiliser le 49.3 est un signe qu'ils enfoncent le pays dans une crise de régime (...) Rien n'est fini", a assuré la patronne des députés LFI promettant le dépôt d'une motion de censure "avec d'autres groupes".

Le Sénat a déjà adopté le texte dans la matinée par 193 voix "pour" et 114 voix "contre".