Réforme des retraites : le piquet de grève toujours en place à la centrale nucléaire du Blayais

A la centrale nucléaire du Blayais de Braud-et-Saint-Louis, le piquet de grève et le barrage filtrant sont toujours en place pour protester contre la réforme des retraites. La grève dure depuis jeudi 9 mars et est partie pour durer, "au moins jusqu'à lundi", date de l'examen des motions de censure à l'Assemblée Nationale.

ⓘ Publicité

Sur place, le mouvement s'organise dans la durée. Autour d'une table, Nicolas et Laurent, agent EDF sont mobilisés depuis le début au quotidien, et s'occupent en jouant au domino. "Chacun ramène des jeux de société, explique Laurent, et bien sûr on discute de la réforme des retraites. On en discute même beaucoup, ça permet de n'être pas trop énervé ou excité par rapport à ce qu'il se passe, ça garde la convivialité et la bonne ambiance sur le piquet."

Les manifestants peuvent manger sur place, au piquet de grève devant la centrale nucléaire du Blayais. © Radio France - Tristan Barraux

"Notre volonté est de tenir jusqu'au retrait de la réforme"

Sur une autre table, Valérie est enseignante à Etauliers, elle vient ici avec des collègues. "Nous papotons, nous mangeons, nous buvons du café et puis on garde la foi. On ne lâchera rien." Jean-Claude est retaité, et vient en soutien : "C'est un bon piquet de grève, ce matin on a eu des étudiants de Bordeaux. C'est bien."

Depuis le passage en force de la réforme à l'Assemblée Nationale, les manifestants sont encore plus déterminés : "On a vu dès ce vendredi des personnes que l'on n'avait pas encore vus sur le piquet de grève", lance John Gazziero, délégué CGT à la centrale EDF. Il conclut : "notre volonté est de tenir jusqu'au retrait de la réforme, lundi ou après."