Réforme des retraites : le point sur la grève dans les raffineries

Le recours à l'article 49.3 pour faire adopter la réforme des retraites sans vote a renforcé la détermination des salariés mobilisés contre le projet de loi depuis le 7 mars dans les raffineries. Six des sept sites (raffineries et bioraffineries en activité ) que compte la métropole sont touchés par des mouvements de grève. La CGT, syndicat majoritaire, a notamment annoncé la mise à l'arrêt de la raffinerie TotalEnergies de Normandie dès ce week-end. Invité de Ma France vendredi, Eric Sellini, coordinateur CGT a confirmé que les "consignes d'arrêt sont sur la table", même si stopper une raffinerie ne se fait pas en un jour et que la direction peut s'y opposer. Y a-t-il un risque de pénurie ? France Bleu fait le point.

Deux raffineries menacées d'arrêt selon la CGT

Raffinerie TotalEnergies de Gonfreville-l'Orcher (raffinerie de Normandie, Seine-Maritime)

La raffinerie de Gonfreville-l'Orcher, dans la Manche, la plus importante de France, "sera arrêtée" dès ce week-end a annoncé la CGT, laissant craindre des difficultés dans les stations-service du nord-ouest du pays notamment : le site représente 22% des capacités de raffinage en France selon l'UFIP (Union française des Industries pétrolières) et alimente en carburants le bassin parisien. "Les consignes d'arrêt ont été négociées avec la direction", a précisé Eric Sellini, coordinateur CGT, invité de Ma France vendredi. "Il semblerait que la direction ne soit pas tout à fait satisfaite et essaie de faire en sorte que ça [l'arrêt] n'arrive pas. Mais on va tout faire pour que ça le fasse", a-t-il confirmé.

L'arrêt d'une raffinerie peut en effet être déclenché de deux manières : un blocage des expéditions qui, une fois que les stocks sont pleins, pose de toute façon la question de l'arrêt pour des raisons de sécurité ; ou une demande adressée aux responsables du site par les grévistes, à laquelle la direction peut s'opposer.

Raffinerie Pétroineos de Lavera (Bouches-du-Rhône)

"D'autres raffineries vont suivre", a prévenu Eric Sellini citant la raffinerie Pétroineos de Lavera : "Ils ont annoncé qu'ils enclencheraient les consignes d'arrêt en début de semaine" prochaine, a-t-il affirmé, alors que les expéditions avaient repris jeudi 16 mars.

Depuis plusieurs jours, les syndicats du pétrole proposaient aux grévistes des raffineries de durcir le mouvement contre la réforme des retraites en arrêtant la production, mais ces derniers renâclaient à entamer ces opérations techniquement délicates et longues. L'arrêt d'une installation peut prendre trois à quatre jours et son redémarrage jusqu'à une, voire deux semaines.

Les raffineries dont les expéditions sont bloquées

Raffinerie TotalEnergies de Donges (Loire-Atlantique)

À la raffinerie TotalEnergies de Donges (Loire-Atlantique), les salariés ont décidé de poursuivre leur grève entamée le 7 mars "jusqu'au vendredi 24 mars", ont indiqué les syndicats. "Depuis le 7 mars déjà, plus aucune goutte de carburant ne sort de la raffinerie de Donges", a déclaré Fabien Privé Saint-Lanne, délégué syndical CGT, à la sortie d'une assemblée générale qui a réuni plusieurs dizaines de salariés. "La SFDM, le dépôt pétrolier adjacent à la raffinerie, est également en grève reconductible depuis hier (...) donc clairement, la mobilisation s'accentue et le mouvement se durcit", a-t-il poursuivi.

Le représentant de l'intersyndicale CGT-CFDT-FO a appelé le président Macron à retirer "cette loi scélérate après le déni de démocratie qu'a constitué l'utilisation du 49.3", assurant que "les salariés de ce pays dans leur ensemble n'ont pas d'autre choix que de lutter et de se battre, sans quoi demain, ce seront le temps de travail, les congés payés et le droit de grève qui, indubitablement, seront remis en cause".

"Je pense que le 49.3 a revigoré un petit peu les troupes. Malheureusement, cette utilisation vient cristalliser aussi la colère, les tensions", a pour sa part analysé Adrien Vaugrenard, délégué syndical CFDT, à l'issue de l'assemblée générale.

Bioraffinerie TotalEnergies de la Mède (Bouches-du-Rhône)

La grève se poursuit à la Bioraffinerie TotalEnergies de la Mède.

Raffinerie Esso-ExxonMobil de Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône)

La grève se poursuit à la raffinerie Esso-ExxonMobil de Fos-sur-Mer. "Les livraisons se font de façon sporadique", a indiqué Eric Sellini ce vendredi.

Les raffineries dont la production est réduite ou stoppée

Raffinerie Esso-ExxonMobil de Gravenchon-Port-Jérôme (Seine-Maritime)

Jeudi, la raffinerie de Gravenchon-Port-Jérôme a dû arrêter sa production par manque de pétrole brut envoyé par le dépôt d'importation du Havre, où les salariés sont également en grève.

Raffinerie TotalEnergies de Feyzin (Rhône)

La mobilisation fléchit en revanche à la raffinerie de Feyzin où les grévistes n'étaient "pas assez nombreux pour bloquer les expéditions" jeudi, selon Hakim Bellouz, de FO. Sur la production (raffinage et pétrochimie), "les débits sont réduits", a-t-il cependant ajouté.

Les préfets mobilisés

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a demandé ce vendredi aux préfets de faire particulièrement attention "aux coupures électriques, aux raffineries et dépôts pétroliers et aux axes routiers à fort trafic", notamment.

Selon une note de la Direction centrale de la sécurité publique que franceinfo a pu consulter, les forces de l'ordre ont pour consigne "d'assurer une surveillance renforcée des bâtiments et des lieux publics sensibles", mais "également de détecter d'éventuels blocages des lieux d'activité économique d'importance vitale, notamment les raffineries et les dépôts pétroliers."