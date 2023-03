Réforme des retraites : le point sur la grève dans les raffineries, une semaine après le début des blocages

À la veille d'une nouvelle journée de mobilisation interprofessionnelle contre la réforme des retraites ce mercredi 15 mars, les blocages des expéditions dans plusieurs raffineries du pays se poursuivaient ce mardi. Les raffineries TotalEnergies, Esso-ExxonMobil et Pétroineos sont concernées par la grève reconductible débutée il y a maintenant une semaine. La production n'est pas touchée, sauf à Donges (Loire-Atlantique) mais pour des raisons techniques. Quelles raffineries sont toujours bloquées ? Y a-t-il un risque de pénurie ? France Bleu fait le point.

Les raffineries dont les expéditions sont bloquées

Ce mardi 14 mars, les expéditions de six raffineries et bioraffineries, sur les sept en activité en France, étaient toujours bloquées.

Raffinerie TotalEnergies de Donges (Loire-Atlantique)

Les grévistes de la raffinerie TotalEnergies de Donges, près de Saint-Nazaire, ont reconduit leur mouvement contre le projet de réforme des retraites du gouvernement jusqu'à ce jeudi 16 mars, à 21h, a annoncé vendredi dernier la CGT. La grève y a débuté le 7 mars. La CGT faisait état ce lundi de 90% de grévistes à Donges. L'établissement est également en arrêt de production pour des raisons techniques indépendantes de la grève.

Raffinerie TotalEnergies de Gonfreville-l'Orcher (raffinerie de Normandie) et raffinerie de Feyzin (Rhône)

Ce week-end, les grévistes des raffineries TotalEnergies de Feyzin (Rhône) et de Normandie, la plus importante de France, ont momentanément repris des expéditions de carburants pendant le week-end afin d'éviter un arrêt de la production. Le blocage des expéditions de carburants a abouti à une saturation des bacs de produits, au risque de nécessiter un arrêt de la production pour des raisons de sécurité, a appris l'AFP de sources syndicales. Ce mardi, les expéditions étaient à nouveau bloquées.

Raffinerie Esso-ExxonMobil de Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône)

La grève à la raffinerie de Fos-sur-Mer a été reconduite au moins jusqu'à ce mardi 14 mars. "80% de grévistes" sur ce site, assurait la CGT sur Twitter ce lundi.

Raffinerie Pétroineos de Lavera (Bouches-du-Rhône)

La grève se poursuivait ce mardi matin à la raffinerie Pétroineos de Lavera. Les travailleurs "sont encore en grève", a indiqué Eric Sellini coordonnateurs CGT pour le groupe TotalEnergies, même si les bacs de stockage arrivent à saturation.

Bioraffinerie TotalEnergies de la Mède

Le site de Mède (Bouches-du-Rhône), spécialisé dans le biogaz, était toujours touché par la grève ce lundi, selon la CGT. Le syndicat revendiquait 70% de grévistes dans la bioraffinerie.

Dans cette raffinerie, la grève a été levée

La grève a été levée et les expéditions de carburants ont repris ce jeudi 9 mars dans une seule raffinerie pour le moment : la raffinerie normande d'Esso-ExxonMobil de Port-Jérôme-Gravenchon. C'est l'une des deux grandes raffineries près du Havre. Cette raffinerie a été la première à reprendre le travail.

Pas de problème d'approvisionnement des stations

Pour l'heure, le mouvement de grève dans le secteur pétrolier, débuté mardi 7 mars, n'a pas eu d'impact sur les approvisionnements dans les stations-service. "La situation est en train de s'améliorer" expliquait jeudi dernier Olivier Gantois, président de l'Ufip, qui représente les pétroliers, deux jours après le début des blocages. Selon des données publiques analysées par l'AFP, 4,78% des stations manquaient jeudi à midi d'au moins un type de carburant (essence ou diesel), en légère amélioration par rapport à la veille (5,78%) mais avec des pointes entre 20 et 25% dans l'ouest.

ll existe 200 dépôts en France qui continuent d'approvisionner les stations et les raffineries elles-mêmes continuent de produire du carburant : de l'essence et du gazole qui devront jusqu'à nouvel ordre être stockés sur place, faute de pouvoir sortir. Il faudrait plusieurs jours de blocage, voire des semaines, avant que les réserves sur site ne soient pleines et nécessitent l'arrêt effectif de la production pour des raisons de sécurité.

Vers un durcissement du mouvement ?

En revanche, "si le mouvement devait perdurer et s'amplifier [...] immanquablement, la pénurie de carburant se fera sentir rapidement", a prévenu Fabien Privé Saint-Lalanne, délégué CGT, vendredi. Depuis plusieurs jours, les syndicats du pétrole proposent aux grévistes des raffineries de durcir le mouvement contre la réforme des retraites en arrêtant la production, mais ces derniers rechignent à entamer ces opérations techniquement délicates et longues. L'arrêt d'une installation peut prendre trois à quatre jours et son redémarrage jusqu'à une, voire deux semaines. "On est dans des installations en métal qui pour certaines vont passer, quand elles s'arrêtent, de 1.000 degrés à 20 degrés, ensuite on va les repasser à 1.000 degrés quand on les redémarrera", a indiqué à l'AFP Olivier Gantois, président de l'Ufip, syndicat professionnel des entreprises pétrolières.

L'arrêt d'une raffinerie peut être déclenché de deux manières : par un blocage des expéditions qui, une fois que les stocks sont pleins dans la raffinerie, pose de toute façon la question de l'arrêt pour raisons de sécurité ; ou par une demande directe aux responsables du site parce que les grévistes le souhaitent.

"Pour les salariés aussi, c'est toujours un peu des moments tendus", a confié Eric Sellini, coordinateur CGT pour le groupe TotalEnergies. En octobre dernier, la mise à l'arrêt de la raffinerie de Normandie (Gonfreville) n'a pas laissé de bons souvenirs, selon lui. "Mes camarades de Normandie me disaient que (...) des unités ont mis un mois à redémarrer, avec des astreintes 24 heures sur 24", a-t-il assuré, évoquant certaines unités "à bout de souffle" et "mal entretenues".

Pour autant, un passage en force gouvernemental par le "49.3" pour faire adopter sa réforme des retraites pourrait changer la donne, selon Christophe Aubert, délégué CGT Exxon-Mobil : "c'est évident que ça mettra la France à l'arrêt beaucoup plus fortement".