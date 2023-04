Réforme des retraites : le point sur les manifestations organisées en Dordogne

C'est aujourd'hui la 12e journée de mobilisation contre la réforme des retraites, avant la décision très attendue du Conseil constitutionnel demain. Des rassemblements sont organisés partout en France.

Trois manifestations en Dordogne :

A Périgueux à 10h30 devant le Palais de Justice

A 15h à Sarlat place de la Grande Rigaudie

A 15h à Bergerac devant le Palais de Justice

Perturbations dans les bus à Périgueux

Dans l'agglomération de Périgueux, 3 lignes de bus ne circulent pas du tout les E1, E4 et K6.

Le trafic est légèrement perturbé à la SNCF, qui prévoit 3 TER et 4 TGV sur 5 en circulation à l'échelle nationale. 20% de vols annulés dans les aéroports de Toulouse, Nantes et Bordeaux. Et trafic quasi normal dans le métro et le RER en région parisienne.