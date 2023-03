Réforme des retraites : le point sur les perturbations ce mardi au Pays Basque

En plein débat parlementaire, les syndicats veulent durcir le mouvement contre la réforme des retraites. Ils appellent à mettre "la France à l'arrêt" ce mardi pour la sixième journée de mobilisation contre le projet de loi du gouvernement. Le Pays Basque ne sera pas épargné à en croire l'intersyndicale locale et les prévisions affichées dans les secteurs publics. Les transports seront au ralenti, voire à l'arrêt, sur le territoire. La mobilisation s'annonce également record dans les écoles et les crèches. Deux manifestations sont par ailleurs prévues à Bayonne (10h30) et Saint-Palais (18h30). France Bleu Pays Basque fait le point sur les prévisions de grève et les perturbations annoncées.

Les transports fortement perturbés

Quasiment aucun train en circulation : la CGT cheminots annonce une forte mobilisation au moins ce mardi. Selon le syndicat, aucun train ne circulera entre Bayonne et Saint-Jean-Pied-de-Port et entre Bayonne et Pau. Il n'y aura qu'un seul TER entre Bordeaux et Hendaye sur toute la journée et seulement 1 TGV sur 5. Les cheminots du Pays Basque doivent se réunir en Assemblée Générale mardi matin avant la manifestation pour décider de la suite du mouvement qui pourrait donc s'inscrire dans la durée.

En rouge, les vols annulés à l'arrivée et au départ de l'aéroport de Biarritz Pays Basque - Aéroport Biarritz Pays Basque

Perturbations limitées sur le réseau de bus : sur l'agglomération bayonnaise, le réseau de bus txik txak sera relativement peu impacté ce mardi, même si l'amplitude horaire des rotations est réduite. Les bus ne circuleront qu'entre 7h du matin et 20h le soir, à l'exception des deux lignes de trambus qui seront en service jusqu'à 22h. Les navettes gratuites (N1 et N2) à Bayonne ne seront pas assurées. Plusieurs lignes scolaires sont limitées à une seul rotation le matin et une le soir. Le détail est à retrouver ici .

Les écoles et les crèches très impactées

Selon le syndicat SE-UNSA, près de 1500 enseignants du premier degré ont déclaré leur intention de faire grève dans les Pyrénées-Atlantiques, soit près de 70% des effectifs. Le SNUipp affirme de son côté que ce sont 85% des personnels enseignants qui cesseront le travail ce mardi et que des centaines d'écoles seront fermées. Les services périscolaires, voire les cantines, assurés par les municipalités seront également très perturbés. Au Pays Basque, de nombreuses crèches seront également touchées.

À Anglet : il n'y aura pas d'accueil périscolaire, ni le matin, ni le soir. La cantine n'est assurée que dans 6 écoles sur 14. Les enseignants de l’école Sutar et des écoles élémentaires Herriot, Jaurès et Ferry sont tous grévistes et donc les établissements fermés. De nombreux enseignants seront également grévistes dans les 10 autres établissements de la ville qui organise un accueil pour les enfants au centre Baroja sur le temps scolaire. Le détail ici

À Biarritz : pas de perturbation notable. Le service périscolaire est assuré et un service minimum d'accueil des enfants assuré par le service animation pour les classes dont les enseignants seront en grève.

À Saint-Jean-de-Luz : Il n'y a pas d'accueil périscolaire pour les 3 écoles primaires et maternelles publiques (Aice Errota, Centre et Urdazuri), ni de cantine, les enfants doivent apporter un repas froid. L'accueil des élèves d'enseignants grévistes est assuré par le service municipal. Les détails à retrouver ici

Les crèches de l'agglomération Pays Basque : elles seront, pour la plupart, fermées totalement ou partiellement. Ainsi, les crèches d'Alos (Habia), Arcangues (Laminak), Urt (Le Nid Urtois), Espelette (Mamurrak), Cambo (Pimprenelle) et Urcuit (Ttipi Ttapa) garderont portes closes. Celles de Saint-Pierre-d'Irube, Mouguerre et Mauléon seront partiellement impactées. Le détail ici

Les autres services et secteurs impactés

L'agglomération Pays Basque annonce que "le service de collecte des déchets pourra connaître des perturbations", sans plus de détails pour l'heure. L'accueil du pôle Garazi Baïgorri sera perturbé de 9h00 à 11h30. À Bayonne, la piscine Lauga est fermée toute la journée..

De nombreux autres services publics devraient fermer ce mardi, toute la journée ou au moins en matinée, au moment de la manifestation à Bayonne, dont le rassemblement est prévu à 10h30 place Saint-Ursule. Une autre manifestation est prévue à la même heure mercredi pour la journée internationale des droits des femmes. Plusieurs Assemblées Générales sont prévus ce lundi soir et ce mardi matin pour décider de la suite à donner à ce mouvement, des préavis de grève reconductible ayant déjà été déposés dans certains secteurs.

Les syndicats de salariés tablent également sur une forte mobilisation du privé, notamment dans les entreprises de l'industrie et de l'énergie.