Réforme des retraites : le point sur les perturbations cette semaine dans l'Eure et la Seine-Maritime

Alors que l'intersyndicale appelle, ce mardi, à une dixième journée de contestation contre la réforme des retraites, de nouvelles perturbations sont à prévoir toute la semaine dans l'Eure et la Seine-Maritime.

Des blocages et arrêt de travail

Ce lundi matin, des opposants à la réforme des retraites ont prévu de se rassembler au rond-point de la Motte à Rouen, à l'extrémité de la Sud 3, pour distribuer des tracts, ce qui pourrait impacter la circulation.

Les portuaires du Havre appellent eux à un arrêt de travail entre 10h et 14h, ce lundi, avant une grève de 24 le lendemain à partir de 6h du matin. La CGT Ports et Docks se réunira ensuite, mercredi en assemblée générale, pour décider des futures actions à mener. La semaine dernière, les portuaires ont bloqué le Smedar, le centre de tri et d'incinération des déchets de la métropole de Rouen. Le blocage avait finalement levé vendredi.

Raffineries

A la raffinerie TotalEnergies de Gonfreville l'Orcher près du Havre, la grève a été reconduite jusqu'à ce lundi, 13h. Les opposants à la réforme des retraites appellent également à un rassemblement sur place à partir de 11h, pour soutenir les salariés grévistes réquisitionnés . A la CIM, le dépôt pétrolier du Havre, pas de réquisitions pour le moment mais la grève est reconduite jusqu'à ce lundi midi.

Manifestations

Plusieurs manifestations sont prévues, ce mardi 28 mars en Seine-Maritime et dans l'Eure:

Rouen: départ 10h00, cour Clémenceau

départ 10h00, cour Clémenceau Le Havre: départ 10h00, Franklin

départ 10h00, Franklin Dieppe: 10h30, Place Pierre Semard

10h30, Place Pierre Semard Evreux: rassemblement dès 12h au rond point de l'intermarché Cora, puis départ du cortège vers le centre-ville à 14h

rassemblement dès 12h au rond point de l'intermarché Cora, puis départ du cortège vers le centre-ville à 14h Pont-Audemer: départ 10h, lycée Jacques Prevert

départ 10h, lycée Jacques Prevert Gisors: Départ 10h, place de l'hôtel de ville

Départ 10h, place de l'hôtel de ville Eu: 15h, Place Guillaume le Conquérant

15h, Place Guillaume le Conquérant Fécamp: 14h30, rue Henri Dunant

14h30, rue Henri Dunant Lillebonne: 14h30, Esplanade de la mairie

Des enseignants ont prévu de se rassembler, avant le départ des cortèges, devant leurs établissements scolaires pour distribuer des tracts.