Réforme des retraites : "Le projet ne tient pas assez compte des femmes et des carrières hachées"

Ce sera 64 ans à l'horizon 2030 : Élisabeth Borne a présenté mardi la réforme des retraites , engagement phare du président Emmanuel Macron, confirmant un report de l'âge légal de départ qui entraîne d'ores et déjà une première journée de mobilisation syndicale le 19 janvier. Sur France Bleu Isère, on décrypte ce projet de réforme des retraites avec Michel Albouy, économiste et professeur à Grenoble Ecole de Management

France Bleu Isère : Le gouvernement estime que cette réforme est nécessaire pour sauver le système par répartition des retraites. Est-ce que l'économiste que vous êtes est du même avis ?

Michel Albouy : Oui, honnêtement, si on veut sauver notre système de retraite par répartition, dans lequel rappelons-le ce sont les actifs qui payent pour les retraités, il faut réformer, les retraités vivent plus longtemps. Juste un petit rappel : en 1960, il y avait quatre actifs pour un retraité, en 2010 c'était 1,8 actif pour un retraité, et en 2050 ce sera 1,2 actif pour un retraité. Donc c'est clair que cet équilibre-là est menacé à long terme. Certains disent qu'aujourd'hui le système est équilibré, mais pour les 25 ans à venir, on ne sait pas trop, le COR estime que nous serons en déficit.

Beaucoup de syndicats sont opposés à cette réforme car le gouvernement touche à l'âge légal, estimant que c'est la mesure la plus injuste. Êtes-vous d'accord ?

Vous savez, la notion de justice dans ce domaine est difficile à apprécier. Si le système s'effondre, il y aura des problèmes, ce ne sera pas forcément juste... Maintenant, 64 ans, ça nous place quand même parmi les pays européens, dont l'âge de départ est encore l'un des plus faibles, il faut bien aussi le reconnaître.

Cela veut dire quand même que les salariés qui ont commencé à travailler tôt vont cotiser davantage pour aller jusqu'à 64 ans ? Une auditrice, Colette, nous a écrit sur Facebook : "J'ai commencé à travailler à quatorze ans. Est-ce que je vais devoir travailler jusqu'à 64 ans ?".

Alors là, je pense que le cas de Colette rentre dans le dispositif des carrières longues. Il y a déjà un dispositif, mais je pense qu'il pourrait être amélioré. Et il peut être d'autant mieux amélioré que le système global sera davantage pérennisé.

Christiane, au standard, nous pose une question sur la pension minimum, que le gouvernement veut augmenter à 1.200 euros bruts. Qui est concerné ?

La pension minimum de 1.200 euros concerne les personnes qui ont eu une carrière complète. Cette mesure est importante tout de même, elle est attendue par les Français. Les petites retraites sont vraiment très petites et c'est vrai que cette mesure est pour le coup une mesure de justice sociale. Maintenant, pour les détails, le projet pour l'instant est sur la table, il y aura des négociations avec le Sénat et l'Assemblée pour le vote par le Parlement.

Cependant, à mon sens, le projet actuellement ne fait pas suffisamment la part de la situation des femmes, surtout celles des anciennes générations qui ont eu des carrières hachées. Donc ce ne serait pas mal que de ce côté là, ce soit davantage éclairci. Mais encore une fois, je pense que le système pourra prendre en compte ces situations-là si justement, il est davantage pérennisé pour l'avenir et pour le long terme.

Sandrine par exemple nous écrit sur Facebook et nous dit "personnellement malgré mes 51 ans, si je veux percevoir la retraite à taux plein avec mes périodes de chômage, le congé parental et mes emplois à temps partiel... je ne suis pas prête d'y arriver".

C'est vrai, je ne peux pas la démentir. Ceci étant, il faut toujours bien regarder dans le détail toutes ces reconstitutions de carrière pour savoir à quel âge elle pourra y arriver, mais elle est rentre tout à fait dans le tableau que j'indiquais, à savoir qu'il y a un problème spécifiquement des femmes sur toutes ces générations-là.

Il y a aussi un problème qui semble se dessiner, c'est celui de l'emploi des seniors puisqu'aujourd'hui, sur les personnes qui prennent leur retraite, un tiers seulement travaillent. Tous les autres sont soit au chômage, en arrêt maladie, etc... C'est aussi une vraie problématique ?

Absolument. Le problème des seniors est une particularité en France. Nous avons effectivement parmi les pays européens des taux d'emploi des seniors de plus de 55 ans parmi les plus faibles. C'est un point sur lequel il faut que le gouvernement travaille. Il faut, si on veut faire travailler l'ensemble des Français plus longtemps, qu'ils puissent le faire. Il faudrait que les grandes entreprises notamment arrêtent de faire du délestage sur les seniors, parfois avec l'aide de l'État.

Le gouvernement veut mettre en place un "index seniors", à l'image de l'index pour l'égalité hommes-femmes. Qu'en pensez-vous ?

Un index reste un index. Je pense que sur cette question des seniors, il faut revoir un peu notre copie, notamment les accords parfois négociés directement entre l'État et les grandes entreprises lorsqu'il y a des plans de restructuration.

Cette réforme acte aussi la fin des régimes spéciaux. Economiquement, c'est important ?

C'est surtout symbolique, ce qui n'est pas moins important. Sur nos frontons des mairies, il y a écrit "Liberté, égalité, fraternité". Or, l'âge de départ des Français, selon qu'ils appartiennent à tel ou tel secteur, est très différent. Aujourd'hui un employé de la SNCF part en moyenne à 57,8 ans alors qu'un salarié du privé part à 63,3 ans en moyenne, un écart de 5,5 années. Et puis c'est aussi le fait que ces régimes spéciaux sont fortement déficitaires et que c'est l'Etat, donc les impôts de tous, qui financent les déficits de ces régimes particuliers.