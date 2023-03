Réforme des retraites : le siège d'Enedis à Valence privé de courant

Pas d'électricité pour Enedis. Depuis environ 7h30 jeudi, une coupure prive de courant les bureaux d'Enedis sur le plateau de Lautagne à Valence (Drôme). Suite à notre sollicitation, la direction d'Enedis confirme cette action. Cela ne touche que les agents travaillant dans ces bureaux, environ 150 salariés qui sont en télétravail forcé. Par ailleurs, des grévistes bloquent depuis jeudi matin la base opérationnelle d'Enedis dans la zone des Auréats au sud de Valence.

"Montrer notre capacité à frapper plus fort"

Le secrétaire général CGT mines énergie de Drôme-Ardèche souligne qu'il s'agit d'un simple avertissement puisqu'il n'y a pas d'impact sur les clients. Face à l'absence de réponse du gouvernement à la contestation sur la réforme des retraites, "c'est une action symbolique pour montrer notre capacité à aller plus loin et à frapper plus fort" explique Hervé Ducol. Des actions similaires sont menées ailleurs en France.

Déjà des actions mardi 7 mars

Mardi 7 mars, des agents grévistes avaient déjà procédé à des coupures d'électricité, d'abord sur le Nord-Drôme en matinée et puis à Annonay, la ville du ministre du Travail Olivier Dussopt, dans l'après-midi. Enedis a porté plainte pour dégradation ou détérioration d'un bien d'une entreprise de service public.