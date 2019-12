Réforme des retraites : le syndicat CGT cheminots de Metz tente d'interpeller Richard Lioger

Metz, France

Des syndicalistes CGT cheminots ont défilé dans les rues du centre-ville de Metz ce samedi 7 décembre contre la réforme des retraites. Mais avec un but bien précis. Ils cherchaient à interpeller le député LREM et candidat à la mairie, Richard Lioger.

Pas de Richard Lioger en vue

Après s'être réuni en assemblée générale à la gare où elle a décidé de continuer la mobilisation, la vingtaine de manifestants a pris la direction de la permanence de Richard Lioger. L'ancien vice-président de Metz Métropole n'était pas sur place. Ils ont donc discuté avec l'un des membres de son équipe de campagne, Laurent Federspiel.

"On entend certaines de leurs préoccupations et rien n'est acté concernant la réforme des retraites. Je trouve ça super qu'on puisse échanger de la sorte, mais il faut faire attention de ne pas tout mélanger", a t-il expliqué.

Informés que Richard Lioger était peut-être sur le marché de Metz, les syndicalistes se sont dirigés vers la Cathédrale mais n'ont pas réussi à trouver le candidat à la mairie. Ils ont seulement interpellé les passants, en expliquant l'importance de faire grève pour que la réforme des retraites ne voit pas le jour.

Rendez-vous mercredi 11 décembre

"On attend qu'il fasse remonter à la majorité notre mécontentement et qu'il constate le rejet du projet de la part des travailleurs, on demande une amélioration de nos conditions de retraites", éclaircit Jean Riconneau, le secrétaire général du syndicat CGT des cheminots de Metz.

La vingtaine de manifestants a indiqué qu'elle retenterait sa chance auprès de Richard Lioger ce mercredi 11 décembre en se rendant à nouveau à sa permanence.