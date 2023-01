Réforme des retraites : le trafic des trains fortement perturbé ce mardi en Pays de la Loire

La SNCF annonce un trafic des trains une nouvelle fois fortement perturbé en Pays de la Loire à partir de ce lundi soir 19h et jusqu'à ce mercredi matin 6h en raison de la deuxième journée de mobilisation contre la réforme des retraites.

Aucun Intercité

Ainsi, pour les grandes lignes, il n'y aura qu'1 TGV sur 4 entre notre région et Paris et aucun Intercité Nantes-Bordeaux et Nantes-Lyon.

Deux lignes de TER à l'arrêt

Concernant les TER, il y en aura en moyenne 2 sur 10 mais deux lignes seront totalement à l'arrêt : Nantes/Saint-Nazaire/Le Croisic et Nantes-Rennes via Redon.