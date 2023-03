Réforme des retraites : le trafic SNCF restera "très fortement perturbé" mercredi

Après une journée de mardi déjà annoncée comme "très fortement perturbée" sur les rails , pour la sixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, la direction de la SNCF indique que le trafic ne s'améliorera pas mercredi. La circulation des trains restera ainsi "très fortement perturbée" le 8 mars. SNCF Voyageurs recommande "aux voyageurs qui le peuvent d’annuler ou de reporter leurs déplacements" et de "privilégier le télétravail".

Dans le détail mercredi, les prévisions restent inchangées par rapport à mardi avec 80% des TGV Inoui et Ouigo annulés, la suppression de presque tous les Intercités et des liaisons internationales dégradées voir carrément interrompues entre la France et l'Allemagne et la France et l'Espagne. Des prévisions plus précises pour la journée de mercredi seront communiquées mardi.

En région parisienne, pas de changements non plus à la SNCF avec un train sur trois sur les RER A et B et sur les lignes ferroviaires H, K, U, un train sur cinq sur les RER C et D ainsi que sur les lignes J, L, N, R, et un sur dix sur le RER E et la ligne P. À la RATP, le trafic sera lui "en amélioration" mercredi par rapport à la journée de mardi, indique la régie des transports francilienne dans un communiqué. La circulation sera "quasi-normale" sur le réseau bus et normale sur le tramway. Mais il mais restera "très perturbé" dans les métros et RER.

Le préavis de grève commence ce lundi soir à partir de 19h. L'intersyndicale de la SNCF comme celle de la RATP ont annoncé une grève reconductible à partir de mardi. D'autres mouvements sont d'ailleurs annoncés pour le reste de la semaine .

Dans les airs

Dans les airs, les prévisions pour mercredi sont les mêmes que pour mardi : la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) a demandé aux aéroports de "réduire leur programme de vols" pour ces deux journées. "La DGAC a demandé aux compagnies aériennes de réduire leur programme de vols de 20% sur l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle et de 30% sur les aéroports de Paris-Orly, Beauvais, Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, Marseille, Montpellier, Nice et Toulouse", écrit la DCAG dans son communiqué.

Elle "invite les passagers qui le peuvent à reporter leur voyage et à s’informer auprès de leur compagnie aérienne pour connaître l’état de leur vol" et prévient qu'"en dépit de ces mesures préventives, des perturbations et des retards sont néanmoins à prévoir".