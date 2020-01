Réforme des retraites : "Le travail commence" estime la CFDT de Gironde

Gironde, France

France Bleu Gironde : l'accord avec le gouvernement est-il proche désormais?

Jean-Yves Gazard-Maurel: "Dans la mesure ou le Premier Ministre a finalement accepté de retirer l'âge pivôt, qui était à nos yeux une première étape indispensable, nous entrons désormais dans une deuxième étape, et je pense que le travail de négociation va véritablement commencer puisque nous avons un nombre conséquent de points sur lequel nous devons trouver des accords."

France Bleu Gironde : Le front syndical est désormais brisé. Que dîtes-vous à la CGT et FO qui appellent à relancer la mobilisation pour les 3 jours qui viennent?

Jean-Yves Gazard-Maurel : A la CFDT, nous demandions avant toute chose le retrait de cet âge pivôt. Maintenant que c'est fait, place à la négociation et au dialogue pour pouvoir faire poids et obtenir les meilleurs avantages pour les salariés.

France Bleu Gironde : Jugez-vous raisonnable d'en être au 41ème jour de grève ce mardi?

Jean-Yves Gazard-Maurel : C'est une méthode qui n'est pas la nôtre à la CFDT. Nous avons utilisé la grève et la manifestation sur des points très précis. Et dans un esprit de rapprochement avec les citoyens. Car ce qui est important, c'est de pouvoir expliquer et de faire de la pédagogie sur cette réforme compliquée.

France Bleu Gironde : En proportion par rapport à d'autres mouvements sociaux, cette mobilisation a-t-elle été bien suivie en Gironde ou pas?

Jean-Yves Gazard-Maurel : Je pense que oui car il ne faut pas oublier qu'en Gironde nous ne sommes pas dans un bastion syndical comme dans d'autres régions de France, donc de ce point de vue là, la mobilisation et particulièrement celle du 17 décembre à Bordeaux a été très suivie. Et puis on le constate aussi dans les échanges que nous avons sur le terrain avec les salariés: ils sont très nombreux à s'inquiéter et à avoir besoin d'informations.