Réforme des retraites : les 600 salariés du Joint Français à Château-Gontier appelés à manifester

Pour la troisième journée de mobilisation contre la réforme des retraites en Mayenne, des salariés du secteur de l'automobile viendront peut-être gonfler les rangs du cortège à Laval. En effet, le syndicat de la CGT, sur les sites Hutchinson - Le Joint Français à Château-Gontier-sur-Mayenne et Segré, invite les employés à faire grève.

ⓘ Publicité

Une journée, deux manifestations

Près de 650 employés travaillent sur le site du Sud-Mayenne, et 700 dans le Maine-et-Loire. La CGT espère attirer des manifestants pour les rassemblements de Laval (11h devant la gare) et Segré (prévu à 15h, place du Port).

Hutchinson - Le joint Français est spécialisé dans la production de joints pour les secteurs de l'automobile et de l'agroalimentaire.