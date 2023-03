Réforme des retraites : les actions n'auront jamais été aussi nombreuses à Béziers pour mobiliser

"Je suis venue manifester début février à Béziers contre la réforme des retraites pour la toute première fois de ma vie. Je n'étais jamais descendue dans la rue auparavant. Je n'y voyais pas d'intérêt", confie Isabelle. Cette mère de famille de 53 ans, employée administrative, n'a pas été insensible aux arguments avancés par les syndicats biterrois qui se démènent depuis plusieurs semaines contre la réforme des retraites. Et encore plus ces derniers jours pour mettre Béziers et la France à l'arrêt.

"La bataille de l'opinion est gagnée"

L'intersyndicale (CGT, CFTD, FO, CFT, CFE-CGEC, UNSA, Ensemble Solidaire et FSU) ne manque pas d'imagination pour inciter les Biterrois, qu'ils soient salariés ou pas, à rejoindre les cortèges des manifestations. Alors à la veille d'une nouvelle manifestation ce mardi 7 mars, les distributions de tracts aux automobilistes se multiplient sur les ronds-points, ainsi que les manifestations nocturnes aux flambeaux.

"Le 7 mars, on met Béziers et la France à l'arrêt"

En période de vacances scolaires, la tâche n'est pas aisée. Alors mercredi dernier, des militants ont sillonné Béziers pendant tout un après-midi. La caravane des opposants à la réforme des retraites n'est pas passée inaperçue, perturbant la circulation dans un premier temps. Une quinzaine de voitures, qui s'en donnaient à cœur joie dans un concert de klaxons, devancées par un fourgon aménagé d'enceintes dégageant 700 watts.

Sur le tracé, les automobilistes, saluent massivement, klaxonnent à leur tour dans un brouhaha pas possible, alors que les passants encouragent, applaudissent les militants dans leur combat. "Il y a bien longtemps que nous n'avions pas vu autant de solidarité et d'encouragements", confie un représentant syndical.

Car vous l'aurez compris : l'objectif est de faire du bruit. Beaucoup de bruit afin d'attirer l'attention, rameuter le public, l'inciter à les rejoindre ce mardi 7 mars à 11h devant la Bourse du Travail de Béziers (57 bd Frédéric Mistral). L'intersyndicale appelle par ailleurs l'ensemble des commerçants biterrois à baisser leur rideau en signe de solidarité.

Le secteur privé n'aura jamais été autant représenté dans les cortèges biterrois

Il y a bien longtemps que les cortèges n'avaient pas été si nombreux à Béziers pour s'opposer à un projet gouvernemental : plus de 12.000 manifestants lors du dernier rassemblement le 11 février. C'était pourtant un samedi et au début des vacances scolaires. Cette fois, les organisations syndicales espèrent dépasser la barre des 15.000 participants. Les vacances sont terminées. Chacun a repris son activité. Lors des précédentes manifestations, le secteur privé n'avait jamais été aussi représenté dans les cortèges biterrois avec la venue de salariés de PME qui n'avaient jamais été vus auparavant.

