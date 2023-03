Réforme des retraites : les agents EDF bloquent la production d’une centrale hydroélectrique de Savoie

Les agents EDF de la centrale hydroélectrique de La Bâthie, entre Albertville et Moutiers (en Savoie) sont en grève depuis 10 jours maintenant pour manifester contre la réforme des retraites. C'est l'une des plus puissantes centrales électriques de France, elle produit 600 mégawatts par heures.

Les grévistes occupent un point stratégique de la centrale qui permet de bloquer toute la production. Le piquet de grève est au niveau du bassin de démodulation, l'immense bassin qui longue la nationale 90. D’ailleurs, en ce moment, même vide, personne ne peut le rater, il y a des banderoles partout et des braseros en permanence.

« Avec ce piquet de grève on a pris la centrale » - des salariés grévistes

Pierryck Eve, assistant technique du groupement de maintenance hydroélectrique et Ange Dagniaux, agent de maintenance à la centrale de La Bâthie expliquent que pour des raisons de sécurité, la centrale ne peut pas être mise en route, même à distance, quand des gens sont au niveau du bassin de démodulation. « La centrale est à zéro, cela veut dire qu’on ne fournit plus l’électricité sur le réseau. La France doit donc importer des mégawatts des pays frontaliers » précise Ange Dagniaux.

Des actions à la hauteur de la détermination des énergéticiens

Les grévistes ont commencé ce mouvement de protestation depuis 10 jours et comptent bien le poursuivre. Sur le piquet de grève de nombreuses personnes passent les soutenir et leur apporter du ravitaillement.

« On pense à tous les salariés, pas seulement aux agents EDF qui vont perdre leur régime spécial. Il faut que la pénibilité soit prise en compte. On ne peut pas être aides-soignantes à 64 ans. On ne peut pas être comme nous, techniciens de maintenance, aller dans les conduites bruyantes, sales, humides passé un certain âge » raconte un ancien énergéticien à la retraite.

« On sera là même si la réforme est votée au parlement. On fait des actions gentilles pour l’instant, ici à la Bâthie, mais on va faire monter la pression sur le gouvernement » prévient un autre salariés, au coté de la CGT.

