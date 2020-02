Réforme des retraites : les avocats de Chambéry se mobilisent à coups de pétards et fumigènes

Une cinquantaine d'avocats des barreaux de Chambéry et d'Albertville en Savoie se mobilisent une nouvelle fois ce lundi après-midi contre la réforme des retraites. Ils se sont rassemblés devant le palais de Justice de Chambéry avec fumigènes, pétards et banderoles.

Parmi les panneaux brandis par les avocats : "Retraite plus chère = Justice précaire", "Réforme des retraites des avocats : cotise et tais-toi".

Fumigènes et robes noires devant le palais de Justice de Chambéry © Radio France - Damien Triomphe

En Savoie, comme dans beaucoup de barreaux en France, les avocats sont en grève depuis le 6 janvier dernier contre la réforme des retraites. Ils protestent contre la disparition de leur régime autonome de retraites qui sera absorbé par le régime général.

Les avocats estiment que la réforme des retraites telle qu'elle est envisagée va augmenter fortement leurs cotisations retraites et que beaucoup de cabinets mettront la clé sous la porte. A Annecy aussi, en Haute-Savoie, les avocats sont en grève depuis le début du mois.

Cela fait un mois que les avocats du barreau de Chambéry sont en grève © Radio France - Damien Triomphe

