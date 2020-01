Réforme des retraites : les avocats de Metz donnent leur sang contre "une saignée à blanc"

Metz, France

Une action qui vient clôturer une semaine de mobilisation, avec grève des audiences, manifestations et mobilisation devant la permanence de députés. Ils sont venus en nombre et en robe noire pour donner leur sang, à l'Etablissement français du sang, un geste symbolique contre la réforme des retraites. "On répond au gouvernement, ne nous saignez pas à blanc, on va le donner notre sang mais pour une bonne cause", explique Me Laurent Zachayus, le bâtonnier de Metz.

Doublement des cotisations pour 400 euros de moins à la retraite

La réforme des retraites prévoit de supprimer le régime "autonome et non déficitaire des avocats", rappelle Me Caroline Rumbach, pour le remplacer par un système dans lequel ils devront doubler leurs cotisation (de 14 à 28 %) pour toucher au final 400 euros de moins à la retraite. Cette avocate messine, Marjorie Episcopo, a donné son sang comme une trentaine de ses confrères, inquiète pour son avenir : "On sera perdant sur toute la ligne et on pourrait arriver jusqu'à 50% des cabinets individuels qui déposeraient le bilan".

Reportage de Cécile Soulé avec les avocats qui ont donné leur sang Copier

Les avocats du barreau de Metz se réuniront à nouveau en AG lundi après-midi pour décider de la suite de leur mouvement. A Sarreguemines, à l'instar des danseurs de l'opéra de Paris, les avocats ont dansé en tutu sur les marches du palais de justice.