Réforme des retraites : les avocats du barreau de Poitiers poursuivent la grève

Poitiers, France

Lors d'une assemblée générale réunissant 80 des 300 robes noires du barreau de Poitiers, les avocats ont voté mercredi à l'unanimité la reconduite de la grève contre la réforme des retraites. Entamé le 6 janvier, le mouvement entre donc dans sa cinquième semaine consécutive.

"C'est hallucinant de voir le gouvernement faire l'autruche de la sorte"

Jeune avocat au barreau de Poitiers, Me. Luc Moussa-Bassolé trouve "consternant de n'avoir aucune écoute de la part du gouvernement, d'être traités comme des moins que rien, d'être pris comme des gens qui n'ont pas de cerveau alors qu'on se bat pour la survie de notre profession".

Déjà plus de 200 procès renvoyés

La grève des audiences entraîne des renvois de procès à des délais "considérables", selon le bâtonnier du barreau de Poitiers. "Aujourd'hui les renvois des audiences correctionnelles se font pour l'année 2021, et les affaires familiales sont elles renvoyées à septembre et octobre 2020", précise Me. Emmanuel Breillat.

"Les avocats n'assistent plus les personnes en garde à vue"

De mémoire de robe noire, ce mouvement est sans précédent. "C'est la première fois que l'on fait la grève totale des audiences et, spécialement, la grève du contentieux des libertés, ce qui signifie que les avocats n'assistent plus les personnes dans le cadre des gardes à vue et que moi, bâtonnier, je ne désigne plus personne au titre de la commission d'office."

"C'est extrêmement regrettable, cela contrarie la philosophie de notre serment d'avocat bien évidemment. Mais aujourd'hui la responsabilité de cette situation est celle du gouvernement qui a tardé à engager de véritables négociations"

Et des tensions avec les greffiers et les magistrats

La première grève totale de l'histoire du barreau de la Vienne provoque quelques étincelles au Palais de justice. Des esclandres ont éclaté cette semaine en pleine audience entre un avocat et le président du tribunal. "Plus un mouvement dure, plus il y a des tensions, reconnaît Me. Breillat, on voit ces tensions apparaître avec les magistrats et les greffiers alors que ce mouvement n'est absolument pas dirigé contre eux."

"Certains veulent faire payer au justiciable la grève des avocats en disant qu'il y aura des renvois longs à cause des avocats, sauf que les renvois longs, ce n'est pas à cause des avocats mais bien à cause du manque de moyens de la justice", affirme Me. Luc Moussa-Bassolé.

Ils ne veulent pas cotiser plus pour gagner moins

Le système de retraite des robes noires n'est pas un régime "spécial" mais "autonome", indique Me. Sylvie Martin, avocate à Poitiers. "Nous ne coûtons rien à l'Etat, nous nous autofinançons et nous sommes même solidaires du régime général puisque chaque avocat verse 1.500 euros environ chaque année."

"Avec cette réforme, c'est le doublement de nos cotisations pour une baisse de la pension"

Dans le système actuel, chaque avocat peut compter sur une pension minimum de 1.400 euros, quelque soient les accidents et parcours de vie. Intégrés au système universel, les robes noires verraient leurs cotisations passer de 14 à 28% et le montant de la retraite minimum être abaissé à 1.000 euros.

"On pourrait nous rétorquer ceci, vous avez qu'à augmenter vos honoraires de 14%, explique le bâtonnier du barreau de Poitiers. Alors d'une part, le justiciable appréciera puisque c'est sur lui que reposera la hausse, mais c'est surtout oublier qu'une grande partie de la rémunération des avocats ne se situe pas avec un honoraire dit libre mais qu'il est indemnisé au titre de l'aide juridictionnelle."

En attendant la prochaine assemblée générale à Poitiers prévue lundi 10 janvier, les avocats suivront avec attention les propositions promises par le Premier ministre Edouard Philippe, "au plus tard jeudi soir".