Réforme des retraites : les avocats du Mans reconduisent la grève à l'unanimité

Le Mans, France

Les avocats du Mans poursuivent leur grève contre la réforme des retraites. Réunis ce lundi matin, les 176 avocats du barreau du Mans ont voté, à l'unanimité, la reconduction de leur mouvement jusqu'à - au moins - vendredi prochain.

"Il n'y a qu'une chose qui fonctionne avec ce gouvernement, c'est malheureusement le blocage." Boris Marie, bâtonnier du barreau du Mans

Déjà en grève depuis une semaine (depuis le lundi 6 janvier), les avocats du Mans se battent contre la réforme souhaitée par le gouvernement, qui représente une menace pour leur régime autonome de retraites. "Depuis une semaine, on a vu du mépris de la part de la ministre de la Justice par rapport aux manifestations des avocats", explique Boris Marie, bâtonnier du barreau du Mans. "On nous a écoutés, mais sauf à dire qu'on prend en considération notre situation, il n'y a pas d'écoute pro-active. C'est de la concertation qui n'avance pas. J'appelle ça une perte de temps pour tout le monde et une attitude méprisante. Nous ne sommes pas des intégristes de la grève, mais la seule chose qui fonctionne avec ce gouvernement, c'est malheureusement le blocage."

"Je n'ai pas le souvenir d'un tel mouvement des avocats au Mans", Boris Marie, bâtonnier du barreau du Mans

Au Mans, la grève des avocats se prolonge donc pendant une semaine de plus : "Je n'ai pas le souvenir d'un tel mouvement au Mans, de par son ampleur dans la durée, mais également une grève qui touche tous les contentieux. En ce moment, vous n'avez pas d'avocat en garde à vue, vous n'avez pas d'avocat au tribunal correctionnel, ni au tribunal pour enfants."

Les avocats du barreau du Mans se réuniront une nouvelle fois vendredi prochain, dans la matinée, pour décider de la suite de la grève. Des actions symboliques devraient être menées d'ici à ce jour.