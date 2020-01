Réforme des retraites : les avocats protestent depuis le terril de Loos-en-Gohelle

Une cinquantaine d'avocats des barreaux de Lille et Béthune ont posé symboliquement en haut du terril le plus haut d'Europe.

Loos-en-Gohelle, France

Eux aussi sont très remontés contre le projet de réforme des retraites, qui entraînerait un doublement de leurs cotisations. En grève du zèle depuis 3 semaines, les avocats multiplient les actions symboliques dans le Nord-Pas-de-Calais: dons du sang, vente de leurs robes en soldes... Ce jeudi 23 janvier, une cinquantaine d'entre eux, venus des barreaux de Béthune et Lille pour la plupart, ont décidé de "prendre de la hauteur".

En robe noire, ils sont montés en haut du terril de Loos en Gohelle, le plus haut d'Europe. Au sommet, ils ont déployé deux banderoles : « Vos libertés sont en péril » et « On lâche rien. Foutez-nous la paix ». Parmi eux, Jean-Baptiste Dubrulle, bâtonnier des avocats de Lille et Ludovic Hemmerling, vice bâtonnier du Barreau de Béthune qui envisagent d'ailleurs de mener d'autres actions communes.