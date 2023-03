Réforme des retraites : blocages suspendus dans la zone industrielle du Havre

Depuis 11h ce vendredi, les blocages de la zone industrielle du Havre ont été levés. Les quatre ponts d'accès à la zone étaient entravés depuis le mardi 7 mars par les syndicats, pour manifester leur opposition à la réforme des retraites.

Lubrizol , Cherton, Renault... Environ 30 000 salariés ne pouvaient pas ou avaient du mal à accéder à leurs entreprises.

Une trêve ce weekend

"Normalement, les blocages ne reprendront pas ce weekend, indique Thierry Bazire, délégué syndical CGT à Lubrizol. Nous allons décider des suites lors de notre prochaine réunion, lundi prochain, en début d'après-midi."

Même trêve ce weekend chez Renaud, où l'activité reprend à partir de 14h30, "avec un retard à rattraper", selon le syndicat Force Ouvrière. Pour Lubrizol, ajoute Thierry Bazire, l'activité reprendra dès que ce sera possible, selon le nombre de salariés qui retournent travailler : "Le préavis de grève tient toujours", précise-t-il.

De son côté, Emmanuel Macron a déclaré aux syndicats que le gouvernement restait "à l'écoute" sur la réforme des retraites, mais ne donne pas suite à leur demande de le rencontrer en "urgence".

Grève reconduite chez TotalEnergies

Les blocages des ports de Rouen et du Havre de mercredi ont aussi été levés mais ils pourraient reprendre dès la semaine prochaine. La Fédération nationale des ports et docks de la CGT appelle à trois jours de grève la semaine prochaine, mardi, mercredi et jeudi avec une nouvelle opération ports morts pour jeudi 16 mars.

La grève a par ailleurs été reconduite tôt ce vendredi matin sur tous les sites de raffinage de TotalEnergies, dont celui de Gonfreville l'Orcher, en Seine-Maritime.