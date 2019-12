Réforme des retraites : les cheminots de Dordogne reconduisent leur mouvement

Lors d'une assemblée générale, tenue à l'issue de la manifestation historique qui a rassemblé entre 5200 et 7000 personnes à Périgueux, les cheminots ont reconduit leur mouvement de grève à une écrasante majorité

Périgueux, France

C'est peut être un record. Plus de 5.000 personnes ont manifesté ce jeudi à Périgueux contre la réforme des retraites. Environ 5.200 selon la police, et 7.000 selon la CGT ou le SNES. Il faut remonter aux manifs de 2006 contre le Contrat première embauche pour trouver une mobilisation de cette ampleur.

A l'avant du cortège, de nombreux cheminots, ils étaient près de 200 avec batteries, tambours et fumigènes pour mettre l'ambiance et ouvrir la marche.

Les cheminots de Dordogne reconduisent leur mouvement contre la réforme des retraites © Radio France - Antoine Balandra

Les cheminots se sont ensuite rassemblés à la bourse du travail de Périgueux. Pour voter la reconduite de la grève pour ce vendredi lors d'une assemblée générale. Score final : 102 voix pour et 4 contre. Soit 95% de partisans de la poursuite de la grève.

Conséquence, comme ce jeudi, il n'y aura aucun train en circulation ce vendredi en Dordogne, seulement quelques bus circuleront selon la direction. Il faut dire que lors de la première journée de mobilisation, plus de 80% des cheminots étaient grévistes en Dordogne, que ce soit chez les "roulants" ou chez les cheminots en charge du matériel.

"Les cheminots ne sont pas en grève contre la réforme de leur régime spécial, ils sont en grève par rapport à la réforme ds retraites en général, tout le monde est concerné, la réforme de Macron, on est contre, personnellement je suis contre à 200%" dit Bruno, qui travaille au technicentre de Chamiers.

Les cheminots de Périgueux ont reconduit la grève © Radio France - Antoine Balandra

"Cela fait très longtemps que nous n'avions pas vu autant de monde. Une manifestation interprofessionnelle en plus" note Jérôme Jean, de le responsable de la CGT cheminots en Dordogne. "On sent les salariés prêts à aller jusqu'au bout, les attaques sont massives, il faudra une réponse massive. Si le rapport de force est conséquent bien sûr qu'ils reculeront" dit-il.

Un piquet de grève doit être mis en place dès ce vendredi matin 7h à Chamiers et au technicentre du Toulon. Avant une nouvelle assemblée générale à 8h en gare de Périgueux.