"Je perds mon salaire et je donne mon sang !", Voilà le slogan de l'initiative lancée mardi à Auxerre (Yonne) par les cheminots de Laroche. Toujours en grève contre la réforme des retraites, une bonne trentaine d'entre eux ont donné leur sang à L’EFS (l’établissement français du sang).

Réforme des retraites : Les cheminots de Laroche-Migennes donnent leur sang et ne lâchent rien

Auxerre, France

Après un mois de grève, les cheminots de Laroche-Migennes ont décidé de délocaliser mardi leur assemblée générale. Ils se sont donnés rendez-vous sur le parking de l’EFS (l’établissement français du sang) pour reconduire leur mouvement et pour ensuite donner leur sang. Cette initiative symbolique était une façon de renouveler leurs actions contre la réforme des retraites : « c’est une manière d’apporter de la visibilité parce que le gouvernement essaye de nous masquer » explique Osvaldo Cerqueira, le secrétaire général de la CGT cheminots dans l'Yonne, « nous, on essaye de montrer qu’on est toujours là, toujours déterminé et qu’on ne lâche rien. »

Pour Florian Chardon, un syndicaliste SUD Rail, ce don groupé est aussi un moyen de remettre les pendules à l'heure : « il a été reproché aux grèves d’avoir un impact sur les dons du sang, en organisant cette opération avec les cheminots, on montre qu’on ne veut absolument pas nuire aux dons.»

Une assemblée générale des cheminots sur le parking de l'EFS (établissement français du sang) à Auxerre © Radio France - Thierry Boulant

« Le don, les cheminots savent ce que c’est », explique encore Dominique, un conducteur de train, « nous avons choisi nos métiers pour aider les gens et pour nous sentir utile » poursuit-il, « en nous battant pour conserver les acquis de nos anciens, et en sacrifiant des jours de salaire, on se place dans le même esprit ».

En attendant l'initiative des cheminots a permis à l'établissement français du sang à Auxerre (Yonne), d'accueillir autant de donneurs en une matinée, qu'habituellement en toute une journée.