Réforme des retraites : les cheminots de Niort ne sont plus dans la grève continue

Niort, France

L'amélioration du trafic SNCF se confirme ce mardi dans le Poitou. Réunis en assemblée générale ce lundi à Niort, les cheminots ont choisi de se mobiliser autrement contre la réforme des retraites. "On reprend un peu le travail pour pouvoir se relancer sur des journées d'actions", explique Ludovic Murat, secrétaire général des cheminots CGT sud Deux-Sèvres qui reprend son travail d'agent d'escalece mardi. "A 14 heures, je serai sur les quais".

Ils n'étaient plus que cinq en grève ce lundi. "Je suis à environ 40 jours de grève", calcule Ludovic Murat. Une longue, très longue mobilisation qui a des conséquences financières. "Je pense que je vais être entre 2000 et 2500 euros en moins". Mais surtout, "il n'y a plus assez de forces vives qui accompagnent le mouvement", regrette-t-il. Mouvement qui a "manqué de relais. J'ai du mal à comprendre pourquoi des gros secteurs privés ne sont pas plus sortis dans la rue".

Le 24 janvier, on va essayer de créer une gare morte

"Pour moi, on n'a pas perdu", lance Ludovic Murat. "Peut-être que cette lutte a permis à faire comprendre à la population qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas dans cette réforme".

Et maintenant ? La mobilisation continue mais autrement. "Vendredi 24 janvier on va essayer de créer une gare morte ! On va travailler pour que l'ensemble des cheminots se mettent en grève", annonce le représentant CGT. Vendredi 24 janvier sera présenté le projet de loi de la réforme en conseil de ministres. Mais Ludovic Murat en est persuadé : "On a encore des choses à gagner".

Les mobilisations annoncées dans les Deux-Sèvres cette semaine