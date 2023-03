Réforme des retraites : les chiffres des manifestations en Alsace depuis le début du mouvement

Depuis le 19 janvier, sept journées d'action contre la réforme des retraites ont été organisées en France. Alors qu'une nouvelle mobilisation se prépare pour le 15 mars, France Bleu a répertorié les chiffres des manifestants, rassemblement par rassemblement, auprès de la police et des syndicats. Retrouvez les chiffres en Alsace pour Strasbourg et Mulhouse.

Les manifestations à Strasbourg

La première journée d'action, le 19 janvier , et la mobilisation du 7 mars, portée par le mot d'ordre syndical de "bloquer la France" ont été les plus rassembleuses à Strasbourg : 30.000 manifestants selon les syndicats, autour de 10.000 selon la police.

Dans le Bas-Rhin, les opposants à la réforme des retraites se sont mobilisés samedi 11 mars, parfois pour la première fois dans des villes moyennes : 570 manifestants à Haguenau, 700 à Sélestat selon la préfecture, environ 165 à Saverne selon la police et 300 d'après les syndicats.

Les manifestations à Mulhouse

Dans le Haut-Rhin, Colmar, la préfecture, n'est traditionnellement pas une ville très revendicatrice. Les forces de l'ordre y ont compté 1.800 manifestants le 7 mars. A Mulhouse, le même jour, ils étaient 10.000 selon les syndicats et 7.000 selon la police. C'est jusqu'ici la plus forte mobilisation dans cette ville.

En Alsace, on manifeste moins qu'ailleurs

Environ 30.000 manifestants à Strasbourg quand les syndicats ont compté 120.000 personnes à Toulouse, 45.000 à Montpellier ou même 42.000 à Caen : même dans la capitale alsacienne, si la mobilisation est forte, elle reste en général inférieure aux autres grandes villes de France .

Terre plutôt à droite, l'Alsace est aussi plus "légitimiste" estime Richard Kleinschmager, spécialiste de géographie politique et ancien professeur à l'Université de Strasbourg, "en Alsace, quand une décision collective est prise, comme une élection, on ne va pas tellement chercher à la contester dans la rue." Même Jacky Wagner, ancien secrétaire général de la CGT du Bas-Rhin (de 1997 à 2021), reconnait : "Quand on avait des fermetures d'entreprises, ça a toujours été plus compliqué de mobiliser".