Réforme des retraites : les chiffres des manifestations en Auvergne depuis le début du mouvement

Quelle mobilisation en Auvergne depuis le début des manifestations contre la réforme des retraites ? France Bleu a relevé les chiffres donnés par les syndicats et les force de l'ordre, quand ils ont été communiqués, et vous propose de les retrouver au travers d'une infographie. Les écarts de comptage sont plus ou moins importants selon les journées de mobilisation et les villes, Aurillac, Clermont-Ferrand, Montluçon, Moulins, le Puy-en-Velay et Vichy.

> Sélectionner la ville d'Auvergne de votre choix dans notre infographie ci-dessous

*Les chiffres manquants sont ceux qui ne sont pas communiqués (nc)

Aurillac

19 janvier - 5.000/4.100

31 janvier - 5.000/2.500

7 février - 1.750/1.280

11 février - 2.500/2.500

16 février - 1.000/ 920

7 mars - 3.500/3.400

11 mars - 1.000/800

15 mars - 1.300/1.300

Clermont-Ferrand

19 janvier - 30.000/19.000

31 janvier - 35.000/17.000

7 février - 15.000/9.200

11 février - 50.000/8.000

16 février - 10.000/5.000

7 mars - 37.000/19.000

11 mars - 5.000/4.750

15 mars - 12.000/6.500

Le Puy-en-Velay

19 janvier - 10.000/4.500

31 janvier - 11.000/5.000

7 février - 10.000/3.000

11 février - 11.000/3.500

16 février - 5.500/2.600

7 mars - 15.000/6.500

11 mars - 4.000/1.700

15 mars - 8.000/2.700

Montluçon

19 janvier - 6.000/3.000

31 janvier - 7.000/3.500

7 février - 5.000/3.000

11 février - 5.000/3.000

16 février - 3.000/2.000

7 mars - 9.000/5.000

11 mars - 1.500/nc

15 mars - 3.000/nc

Moulins

19 janvier - 4.000/1000

31 janvier - 6.000/nc

7 février - 3.500/2600

11 février - 3.000/nc

16 février - 1.700/nc

7 mars - 5.000/nc

11 mars - 800/nc

15 mars - 2.000/nc

Vichy

19 janvier - 3.500/2.700

31 janvier - 5.000/3.000

7 février - 4.500/2.300

11 février - 5.000/1.200

16 février - 2.200/1.500

7 mars - 6.000/3.800

11 mars - 1.200/950

15 mars - 1.500/1.000