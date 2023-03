Réforme des retraites : les chiffres des manifestations en Champagne-Ardenne depuis le début du mouvement

Depuis le 19 janvier, sept journées d'action contre la réforme des retraite s ont été organisées en France. Alors qu'une nouvelle mobilisation se prépare pour le 15 mars, France Bleu a répertorié les chiffres des manifestants, rassemblement par rassemblement, auprès de la police et des syndicats. Retrouvez les chiffres dans les principales villes de la Marne et des Ardennes.

ⓘ Publicité

Les manifestations dans la Marne

Pour rendre compte de l'évolution de la mobilisation, nous avons retenu Reims et Châlons-en-Champagne. Dans les deux villes, c'est le 7 mars, jour où les syndicats avaient appelé à "bloquer la France" que les manifestants étaient les plus nombreux. A Reims, la mobilisation a réuni prés de 12.000 personnes selon les syndicats et 7.500 selon le comptage des autorités.

Lors de la journée du 11 mars, qui était un samedi, les rassemblements avaient été bien moins importants en Champagne-Ardenne. Ces journées de mobilisation du samedi ont aussi donné l'occasion à ceux qui ne peuvent pas se mobiliser dans la semaine de montrer leur opposition.

L'union locale de la CGT de Châlons-en-Champagne avait aussi annoncé son intention de poursuivre les action s, et notamment son intention de bloquer un rond-point à l'entrée de l'A26, le vendredi 10 mars, en opposition au projet de réforme des retraites.

loading

loading

Dans les Ardennes

A Charleville-Mézières, c'est aussi cette journée du 7 mars qui a réuni le plus de manifestants. 9 000 participants selon les organisateurs et 8 000 selon la police. Ils étaient déjà très nombreux à se mobiliser dès la première manifestation le 19 janvier .

Le 11 mars, les organisateurs avaient préféré délocaliser le cortège de Charleville-Mézières vers Revin. La mobilisation avait ce jour là été bien moindre dans les Ardennes avait un cortège réunissant, entre 500 et 1.500 personnes.

loading