Réforme des retraites : les chiffres des manifestations en Franche-Comté depuis le début du mouvement

Depuis le 19 janvier, sept journées d'action contre la réforme des retraites ont été organisées en France. Alors qu'une nouvelle mobilisation se prépare pour le 15 mars, France Bleu a répertorié les chiffres des manifestants, rassemblement par rassemblement, auprès de la police et des syndicats. Retrouvez les chiffres dans les principales villes de Franche-Comté.

Les manifestations dans le Doubs

Nous avons retenu Besançon et Montbéliard. A Besançon, la mobilisation la plus forte est celle du 7 mars, portée par le mot d'ordre national des syndicats de "bloquer la France". A Montbéliard, les journées les plus fortes ont été celles des 31 janvier et du 7 mars, avec plus de 6.000 manifestants .

Le 11 mars, il n'y a pas eu de manifestation à Montbéliard, mais une opération-escargot en direction de Belfort où se tenait le rassemblement du Nord-Franche-Comté.

D'autres formes d'action s'organisent, en plus des manifestations classiques, comme des coupures de courant. Le 9 mars, 6.600 clients ont été touchés, des coupures volontaires revendiquées par la CGT Mines-Energie.

Dans le Territoire de Belfort

A Belfort, si la participation a été stable pour les trois premières journées de manifestation, c'est également le 7 mars que la mobilisation a été la plus massive : 8.000 personnes selon les syndicats, un peu plus de la moitié selon la police.

Des lycéens ont également manifesté, le 9 mars : une centaine d'élèves du lycée Courbet de Belfort se sont rassemblés devant leur établissement. Ils n'ont pas organisé de blocage pour ne pas pénaliser celles et ceux qui passaient des examens.

En Haute-Saône

Vesoul, la préfecture de la Haute-Saône a connu une forte mobilisation lors des premières journées du mouvement contre la réforme des retraites. Avec 4.000 manifestants le 19 janvier et 5.000 le 31 janvier, c'était "du jamais vu depuis 1995" et la réforme des retraites portée par Alain Juppé, selon plusieurs syndicalistes haut-saônois.

Il n'y a pas eu d'action le 11 mars à Vesoul, mais un rassemblement est bien prévu mercredi 15.

Dans le Jura

A Dole, comme dans de nombreuses villes, le mouvement a culminé le 7 mars avec 4.000 manifestants selon les syndicats et 3.400 selon la police.

