Réforme des retraites : les chiffres des manifestations en Lorraine depuis le début du mouvement

On compte déjà sept journées d'action contre la réforme des retraites organisées en France depuis le 19 janvier. Alors qu'une nouvelle mobilisation se prépare pour le 15 mars, France Bleu a répertorié les chiffres des manifestants, rassemblement par rassemblement, auprès de la police et des syndicats. Retrouvez les chiffres dans les principales villes de Lorraine, en Meurthe-et-Moselle, en Moselle et dans les Vosges

Les manifestations en Meurthe-et-Moselle

En Meurthe-et-Moselle, c'est à Nancy que les manifestants ont convergé en nombre dès la première manifestation . Nous avons retenu les chiffres de la capitale de Meurthe-et-Moselle pour mesurer l'évolution des manifestations dans le département. Comme dans le reste de la France, suite à l'appel des syndicats qui promettaient de "mettre la France à l'arrêt", c'est le 7 mars que les manifestants étaient les plus nombreux avec prés de 25.000 personnes rassemblées à Nancy selon les syndicats. Ils étaient 14.000 selon la police.

Il y a aussi eu des rassemblements dans le Pays-Haut, notamment dans le secteur de Longwy, à certaines dates.

Les mobilisations contre le projet de réforme des retraites ont pris de nombreuses formes comme cette action du syndicat de police SGP qui réalisait de faux contrôles. Les étudiants, comme ceux de Sciences Po à Nancy ont également mis en place des actions .

Si les manifestants sont globalement moins nombreux le samedi, les rassemblements du week-end ont permis aux familles de se mobiliser ce jour là.

En Moselle

En Moselle, c'est à Metz que se sont tenus les plus plus grands rassemblements. Si les deux premières manifestations ont réunis plus de 10 000 personnes, c'est le 7 mars, alors que les syndicats appelaient à bloquer la France que les manifestants étaient les plus nombreux : 17.000 selon les syndicats , alors que la police comptabilisait 9.800 personnes.

La mobilisation a aussi été très forte dans l'industrie, comme par exemple à la plateforme de Carling , en Moselle Est. Des rassemblements ont d'ailleurs eu lieu dans les villes de Moselle Est, à de nombreuses reprises, à Saint-Avold, Sarreguemines ou Sarrebourg.

Dans les Vosges

Dans les Vosges, c'est à Epinal que les manifestants se donnent rendez vous. Si la mobilisation a été plus faible lors de la dernière journée d'action, les rassemblements ont été fournis. C'est le 7 mars avec 10.000 manifestant que la mobilisation a été la plus forte.

