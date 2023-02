Réforme des retraites : les chiffres en hausse des manifestations du 11 février dans le Nord-pas-de-Calais

Ce samedi 11 février 2023, des milliers de personnes ont défilé dans les rues du Nord-Pas-de-Calais pour dénoncer la réforme des retraites du gouvernement.

Des records d'affluence dans certaines villes de taille moyenne

Les villes de petites et moyennes tailles ont d'ailleurs battu des records d'affluence selon les syndicats pour cette quatrième journée de mobilisation générale. Ils étaient :

Entre 3.500 (selon la préfecture) et 8.000 (selon l'intersyndicale) à Calais (contre 5.000 le 31 janvier dernier selon la préfecture et 7.000 selon l'intersyndicale)

(contre 5.000 le 31 janvier dernier selon la préfecture et 7.000 selon l'intersyndicale) Entre 3.500 (selon la préfecture) et 12.5000 (selon l'intersyndicale) à Boulogne-sur-Mer (contre 6.000 pour la préfecture et 8.000 pour l'intersyndicale le 31 janvier)

(contre 6.000 pour la préfecture et 8.000 pour l'intersyndicale le 31 janvier) Entre 3.500 (selon la préfecture) et 7.000 (selon l'intersyndicale) à Saint-Omer (contre 4.000 le 31 janvier selon la préfecture et 4.000 selon les syndicats)

(contre 4.000 le 31 janvier selon la préfecture et 4.000 selon les syndicats) Entre 2.1000 (selon la préfecture) et 4.000 (selon l'intersyndicale) à Béthune.

A Lille, de nouveaux visages sont apparus dans le cortège

C'était la première fois que la mobilisation avait lieu un samedi, les familles ont profité donc du week-end pour descendre dans la rue à Lille,

"C'est super de faire ça un week-end, et je trouve ça important de ramener les enfants aujourd'hui pour leur montrer qu'il ne faut pas se laisser faire quand on est pas d'accord avec le gouvernement" confie un manifestant.

De nombreux salariés du secteur privé se sont également glissés dans le cortège pour la première fois. "C'est toujours un peu compliqué en entreprise de se mettre en grève. Aujourd'hui, on peut manifester facilement" explique un ingénieur.

Le député du Nord, Fabien Roussel, était présent. Il appelle le gouvernement à entendre les manifestants, et à abandonner le projet de réforme des retraites : "Le gouvernement a une légitimité, celle des élections. Nous, nous avons celle du monde du travail, qui est très majoritairement opposé à cette réforme. Si le gouvernement n'entend pas et veut provoquer le monde du travail alors nous allons nous aussi être fermes et déterminés".

Au niveau national, le ministère de l'Intérieur recense 963.000 manifestants contre 2.5 millions d'après la CGT.