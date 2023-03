Réforme des retraites : "Les combats perdus sont ceux qui ne se mènent pas", juge le leader de la CGT Toulouse

Après l' adoption de la réforme des retraites par le Sénat , le texte doit être définitivement approuvé cette semaine par la commission mixte paritaire, composée de députés et sénateurs. Mais alors que le gouvernement semble toucher au but sur ce dossier, les syndicats ne veulent pas baisser les bras. Ils appellent à une nouvelle journée de mobilisation mercredi 15 mars. Cédric Caubère, secrétaire général de la CGT en Haute-Garonne, était l'invité de France Bleu Occitanie ce lundi.

La réforme des retraites a été adoptée par le Sénat ce week-end. Vote de l'Assemblée prévu jeudi. Est-ce que le combat n'est pas perdu ?

Le combat est loin d'être perdu. Les combats qui sont perdus sont ceux qui se mènent pas. Et là, je pense que ce qu'on observe, c'est que les salariés mènent la bataille.

Mais ces sénateurs votent la réforme malgré une septième journée d'action samedi dernier...

Les sénateurs sont complètement déphasés par rapport à l'opinion publique. On avait remarqué déjà que c'était le cas avec les députés. Aujourd'hui, ce qui va être déterminant, ce n'est pas le rôle des sénateurs ou des députés, c'est la mobilisation, ce sont les grèves et les manifestations.

Mais ce sont les sénateurs et les députés qui votent les lois...

Oui, bien sûr, mais on a déjà vu des lois qui étaient votées et qui n'ont jamais été appliquées... D'autres lois qui ont été votées et qui ont dû repasser devant le parlement. Aujourd'hui, le rapport de force est bien présent, et les salariés sont dans la bataille.

À propos de rapport de force, deux sénateurs de Haute-Loire ont vu l'électricité coupée à leur domicile. La CGT explique que c'est en raison de leur prise de position pour la fin des régimes spéciaux. Est-ce que vous tolérez ce genre d'intimidation ?

Non seulement on le tolère, mais on le revendique puisque il y a des sénateurs, a priori, qui sont complètement sur une autre planète. Ils n'ont pas bien compris ce qu'attendent les salariés. Donc si on est obligé d'aller les rencontrer, on va les rencontrer.

Mais là on ne fait pas de rencontres, on touche leur famille, leur vie privée...

C'est un moyen de faire passer un message. Vous savez, aujourd'hui, les salariés qui sont acculés, qui n'ont pas d'autre solution, il faut s'attendre quand même à ce qu'ils agissent sur l'outil de travail.

Donc est-ce que vous encouragez en Haute-Garonne, à Toulouse, des actions plus violentes désormais ?

Ce à quoi appelle la CGT, c'est une journée de grèves et de manifestations ce mercredi, et reconduire les grèves de jeudi et vendredi. Et nous appelons les salariés à ne pas rester en grève chez eux, mais à bien être présents sur l'outil de travail et à prendre en main l'outil de travail.

Mais les salariés peuvent encore se permettre de perdre une journée de salaire ?

Je crois que les salariés, quand ils voient ce qu'ils risquent de perdre si le projet de réforme des retraites est appliqué, ont toutes les raisons de se mobiliser. Et nous, on n'appelle pas à perdre du salaire. On appelle à reprendre en main l'outil de production.

Vous savez, il y a des manières très inventives de toucher les organisations patronales au portefeuille. Parce qu'on pense aussi que ce sont les organisations patronales qui sont commanditaires du projet de réforme et qui, lorsqu'elles ont bien compris qu'il y aura le feu dans les entreprises (façon de parler) sauront convaincre le gouvernement de retirer ce projet.