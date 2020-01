Réforme des retraites : les commerces de proximité impactés par la grève

Le Mans, France

Selon les estimations de la C.C.I. ce sont les commerces du centre-ville qui ont le plus soufferts des effets de la grève avec de -5 à -10 % de baisse de chiffre d'affaire par rapport à 2018. Année plombée par le mouvement des Gilets jaunes qui avaient eu un impact encore plus fort sur les trésoreries. "Mais cette grève qui dure depuis un mois, fragilise un peu plus des entreprises parfois mal en point". Même si la Sarthe n'est pas aussi impactée que la région parisienne, la grève des transports pose des problèmes de déplacements " pour les touristes, le tourisme d'affaire. Moi je dirige une entreprise de métallurgie (Duval Metalu au Mans/80 salariés). On a beaucoup de contrats et de déplacements dans la région parisienne. L'approvisionnement des matières premières, le déplacement du personnel de l'encadrement de chantier. Tout çà a été rendu difficile." L'enjeu pour la CCI est " de permettre aux entreprises les plus touchées d'échelonner les charges qu'elles doivent payer".

"Le pays est dans la merde"

Il est temps que le conflit cesse pour Noel Peyramayou. "Chacun se rejette la faute, en attendant le pays est dans la merde" tonne le président de la CCI de la Sarthe qui, sur le plan personnel, "est favorable à une réforme des retraites. 42 régimes, ce n'est pas gérable". Mais il faut prendre en compte la pénibilité. " Il est incontestable qu'il y a des gens qui méritent d'être en retraite avant les autres".

150 entreprises sarthoises directement impactées par le Brexit

Autre source d'inquiétude, le Brexit. La sortie du Royaume Uni de l'Union européenne est programmée, en principe, le 31 janvier. Ensuite, il y aura une période de transition durant laquelle les Britanniques continueront d'appliquer les règles européennes et en bénéficier mais sans siéger dans les institutions européennes et sans pouvoir agir sur les décisions de l'U.E. Mais mieux vaut anticiper le retour des barrières douanières. C'est ce que fait la CCI en proposant depuis deux aux entreprises concernées, des ateliers d'informations et de formations aux formalités douanières. "Le Royaume Uni est le 2e pays client des entreprises sarthoises. Il représente 9% des exportations (machines agricoles et forestières; équipements automobiles, produits laitiers...), soit 240 millions d'euros de chiffre d'affaire pour les 139 entreprises du déportement qui font commerce avec le Royaume Uni. La Sarthe importe aussi 93 millions d'euros de produits britanniques (produits chimiques, équipements automobiles, matériel électrique).