Réforme des retraites : les différentes formes du mouvement dans la Manche mercredi

Mardi, mercredi et jeudi devaient être trois journées de mobilisation contre la réforme des retraites dans la Manche. Mais à chaque jour son mode opératoire et ses rendez-vous.

La journée de mardi dans la Manche a été marquée par des rassemblements à Saint-Lô, Carentan mais aussi devant la permanence du député LREM Stéphane Travert à La-Haye-du-Puits. A Cherbourg, la circulation a été perturbée dans la matinée en raison de points de blocage autour de la gare. Dans la soirée mardi, l'intersyndicale a déterminé les différentes actions qui seront menées mercredi et jeudi.

La journée de mercredi ne sera pas une journée de blocage dans l'agglomération cherbourgeoise. Aucune manifestation n'est prévue par contre, les salariés sont appelés à poursuivre la grève dans leurs entreprises.

Double mobilisation à Saint-Lô

En revanche, à Saint-Lô, un rassemblement est prévu d'abord à 15 heures devant l'Inspection d'académie, en soutien aux enseignants et aux lycéens opposés à la réforme du bac et à la mise en place des épreuves de contrôle continu qui sont programmées à partir de lundi 20 janvier. Un rassemblement qui en précédera un second, à 17H30 devant la mairie de la ville, cette fois contre la réforme des retraites. Les syndicats invitent les participants à venir avec des casseroles et des sifflets pour manifester "bruyamment", tandis que des opérations de tractages auront eu lieu plus tôt dans la journée sur le rond-point du département et au rond-point de Renault.

Les déchets s'amoncellent devant la déchetterie de Tourlaville bloquée par les grévistes. © Radio France - Benoît Martin

Pas de poubelles, mais des trains!

Parmi les points de blocage, toujours d'actualité, figure la déchetterie de Tourlaville dans l'agglomération cherbourgeoise. Le personnel a voté la poursuite du mouvement entraînant des perturbations dans la collecte des ordures ménagères sur la ville. Seules les poubelles en centre-ville sont ramassées et les services de l'Agglomération du Cotentin invitent les habitants des autres quartiers à éviter de déposer leurs ordures dans les bacs actuellement saturés.

Enfin, bonne nouvelle pour les voyageurs qui prennent le train, la SNCF annonce que 9 trains sur 10 circuleront mercredi dans la région. La SNCF prévoit 4 Paris-Cherbourg et 5 trains dans l'autre sens ainsi que 9 Caen-Cherbourg et 5 Cherbourg-Caen. Enfin, au départ et à l'arrivée de Granville, le trafic devrait être normal.

Jeudi : retour dans la rue

Jeudi, au terme de cette série de 3 jours de mobilisation, les syndicats appellent à réinvestir la rue. Ainsi à Cherbourg, rendez-vous est donné devant la gare à 10 heures du matin, avant un rassemblement à 13h30 devant la permanence de la députée LREM Sonia Krimi. Des rassemblements sont également programmés à Saint-Lô plage verte à 10H30, à Coutances à la même heure devant la mairie, et à Avranches à 17H30 devant la mairie également pour un "concert de casseroles".