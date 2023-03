Réforme des retraites : les éboueurs de la métropole d'Orléans en grève à partir de lundi

Les poubelles débordant de détritus dans les rues de Paris ont-elles donné des idées aux éboueurs orléanais ? Ces derniers vont en effet se mettre en grève à partir de lundi 20 mars comme l'a annoncé Pascal Sudre, le secrétaire départemental de la CGT Loiret lors du rassemblement ce jeudi place de la République à Orléans : "C'est une excellente nouvelle pour l'ensemble du monde du travail. On espère qu'avec cette annonce le mouvement de grève va se généraliser et s'étendre dans pleins d'entreprises" se félicite le syndicaliste CGT.

ⓘ Publicité

A ses côtés, quelques 300 personnes venues protester contre l 'utilisation par l'exécutif du 49.3 pour faire passer sans vote la réforme des retraites à l'Assemblée nationale. "Même les députés ne sont pas entendus !" peste Raphaël, étudiant en prépa littéraire au lycée Pothier à Orléans. "On a atteint un point de non-retour ! Les gens sont excédés et notamment nous, les jeunes, parce qu'on nous a appris l'idéal de la démocratie, ses principes, etc. Et là on découvre qu'au final ce sont des balivernes" souffle le jeune homme qui appelle "à bloquer l'économie" pour faire plier au plus vite le gouvernement.

"Un déni de démocratie"

Quelques élus étaient également présents pour protester contre la méthode de l'exécutif. "Qu'on se retrouve avec un 49.3 pour un texte aussi important pour l'avenir des Français , c'est gravissime pour notre République" s'insurge Bruno Lacroix, maire adjoint communiste à la mairie de Fleury-les-Aubrais. "Quand j'entends les propos de Marine le Pen qui s'imagine déjà présidente en 2027, moi ça m'inquiète vraiment au plus haut point. Ce que vient de faire le gouvernement, c'est un déni de démocratie et ça peut nous préparer l'arrivée au pouvoir de forces anti-républicaines" conclut l'élu communiste.