Réforme des retraites : les éboueurs du Havre entrent dans leur deuxième semaine de grève

Le vent et les goélands n'arrangent rien. Des tas de poubelles et des déchets qui volent dans les rues, c'est le spectacle auquel les Havrais sont habitués depuis plus d'une semaine. Depuis le 7 mars, des éboueurs, mais aussi des électriciens, des égoutiers de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole tiennent des piquets de grève aux entrées du centre technique communautaire, où se trouvent tous les engins de ramassage des ordures. Un mouvement de protestation contre la réforme des retraites qui arrive en commission mixte paritaire ce mercredi.

"C'est immonde"

Dans les rues, les riverains commencent à trouver le temps long. "C'est immonde", peste Chantale, qui a renoncé à une déjeuner dans un restaurant à la vue de tas d'ordures sur le trottoir. "Je ne dis rien sur leurs revendications, mais là ça devient insupportable, appuie Christian. La mairie doit bien pouvoir faire quelque chose !"

Deux piquets de grève sont tenus aux entrées des camions du centre technique communautaire. © Radio France - Lila Lefebvre

Le week-end dernier, la mairie du Havre a en effet fait appel à un prestataire privé pour nettoyer les sacs éventrés sur la voie publique. Mais la décision d'intervenir sur les blocages revient à la Préfecture de la Seine-Maritime. "L’État est en contact étroit avec les représentants de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole afin de trouver la meilleure solution permettant de sortir de cette situation", nous explique-t-elle ce mardi soir.

"On invite Édouard Philippe à descendre dans les égouts avec nous"

Sur les piquets, de nombreuses professions de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole : éboueurs, égoutiers, techniciens, électriciens... Tous ont le mot "pénibilité" à la bouche, qu'ils ne trouvent pas assez prise en compte dans le texte de la réforme des retraites, porté par le gouvernement.

"On invite Édouard Philippe à descendre dans les égouts avec nous, lance Rudy, égoutier à la communauté urbaine. Il verra qu'à 64 ans, on ne peut plus faire ce métier-là."