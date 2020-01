VIDÉO | Réforme des retraites : les enseignants de Périgueux dansent le "Lac des Cygnes"

Comme les danseurs de l'Opéra de Paris avant eux, les enseignants des collèges et lycées de Périgueux ont interprété le ballet de Tchaïkovski devant le Palais de justice pour protester contre la réforme des retraites.

Périgueux, France

Ils ont sorti les tutus et les perruques pour l'occasion. Les enseignants des collèges et lycées de Périgueux ont dansé le "Lac des Cygnes" devant le Palais de justice pour protester contre la réforme des retraites ce mardi 14 janvier.

En ce 41e jour de mobilisation, cette manifestation fait écho à celle des danseurs de l'Opéra de Paris le 24 décembre dernier. Ils ont interprété le ballet de Tchaïkovski devant le Palais Garnier pour défendre leur régime spécial. Après cette manifestation, les danseurs de l'Opéra de Paris ont obtenu et rejeté l'application de la "clause du grand-père" proposée par le gouvernement.

Si les enseignants reproduisent ce happening ce n'est pas non plus pour obtenir un compromis pour leur corps de métier uniquement. Marie, danseuse étoile d'un jour et enseignante au collège Pablo Picasso à Périgueux, s'est glissée dans un tutu pour le symbole de convergence des luttes : "ça a vraiment marqué les esprits donc ça a été repris à plusieurs endroits. C'est pour montrer que cette grève est générale, solidaire. Ce n'est pas une grève corporatiste mais [...] générale de toute la France contre cette réforme des retraites."

Marie, danseuse étoile d'un jour et enseignante dans un collège de Périgueux Copier

Le message des enseignants au ministre de l'Éducation Nationale © Radio France - Laurence Méride

Le ministre de l'Education, Jean-Michel Blanquer, a annoncé 500 millions d'euros lundi 13 janvier, pour compenser les effets de la future réforme des retraites et donc augmenter les salaires des enseignants dès 2021. Mais pour les syndicats enseignants dont la FSU, c'est loin d'être suffisant.