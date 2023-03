Réforme des retraites : les étudiants toulousains de plus en plus mobilisés

Les étudiants toulousains de plus en plus mobilisés contre la réforme des retraites

Le grand amphithéâtre du Mirail est plein à craquer ce mercredi soir, plus d'un millier d'étudiants sont rassemblés en assemblée générale dans ce contexte de contestation de la réforme des retraites, et à la veille d'une mobilisation à l'appel de l'intersyndicale et des syndicats lycéens et étudiants. Des étudiants de Toulouse Jean Jaurès, Capitole et Paul Sabatier sont présents ainsi que des élèves de Sciences Po, des Beaux Arts, des étudiants en audiovisuel, architecture, en école d'ingénieur et des lycéens.

Ils débattent des modalités d'action pour continuer la lutte contre "un gouvernement sourd aux revendications de la rue". De plus en plus d'étudiants prennent la parole, certains se rendent sur les piquets de grève au coté des syndicats d'Enedis, d'Airbus... D'autres croient que le Conseil Constitutionnel peut retoquer la réforme , et mettent de l'espoir dans le RIP (référendum d'initiative partagé) soumis au Conseil constitutionnel qui doit en examiner la recevabilité.

"Depuis que l'article 49.3 a été déclenché par Elisabeth Borne, la tension monte et le mouvement monte en puissance. Il faut soutenir la grève reconductible dans tous les secteurs, bloquer l'économie pour se faire entendre", témoigne une étudiante.

Bastien dénonce "la politique d'Emmanuel Macron qui attaque nos acquis sociaux. C'est par le rapport de force dans la rue, dans le monde du travail, et sur les lieux d'étude qu'on peut faire reculer le gouvernement sur cette réforme", selon cet étudiant également syndiqué à la CGT.

Certains rêvent d'un nouveau Mai 68

Beaucoup d'étudiants travaillent à côté de leurs études, des apprentis sont déjà sur le marché du travail en alternance avec leurs cours et se sentent concernés par la retraite. Même ceux qui n'ont que peu travaillé jusqu'ici sont conscients que le système par répartition est en sursis, et après avoir suivi des études longues ils craignent de devoir travailler jusqu'à un âge avancé pour toucher une pension décente. "On en aura une retraite si on lutte pour. Nos aînés se sont battus pour la retraite par répartition. Pour défendre cette conquête, il faut se lancer dans la lutte sociale, dans les blocages, si on fait perdre de l'argent aux patrons, ils demanderont au gouvernement de calmer le jeu" raconte un étudiant.

Des étudiants préparent des pancartes pour la manifestation de jeudi 23 mars © Radio France - Marion Chantreau