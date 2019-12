Réforme des retraites : les Français sont pris en otage selon Damien Pichereau

Le Mans, France

" Le blocage du pays comme on le voit depuis deux semaines n'est pas acceptable !" Damien Pichereau se range derrière l'avis de Gérald Darmanin. Le Ministre des Comptes publics estime que "la République ne peut pas subir de chantage" faisant référence notamment au mouvement de grève des cheminots contre la réforme des retraites qui paralyse une partie de la France depuis le 5 décembre. " On doit être dans le dialogue", dit sur France Bleu Maine, le député LREM de la Sarthe. "Les Français en ont marre. Il y a des artisans et des commerçants qui ne peuvent pas travailler donc à un moment, il faut aussi qu'on puisse avancer". Damien Pichereau estime que le gouvernement est ouvert au dialogue. "La réforme, elle passera à l'Assemblée nationale. Nous sommes là pour l'enrichir. C'est le temps politique maintenant".

Damien Pichereau, député LREM de la 1e circonscription de la Sarthe, estime qu'une partie des syndicats prend les Français en otage Copier

Il ne faut pas mentir aux Français

Mais la CGT est inflexible. Pas question pour son leader, Philippe Martinez, de cesser la grève avant que le gouvernement ne retire sa réforme. Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, est plus souple. Il appelle ses adhérents à une trève de Noël. "Je souhaite que les Français puissent se rendre là où ils veulent pour les fêtes de Noël " dit Laurent Berger ce matin sur France info, tout en restant ferme sur l'âge pivot à 64 ans que souhaite instaurer le gouvernement. "Il faut d'abord renoncer à cet âge d'équilibre, qui est profondément injuste, qui va demander très vite à des gens qui avaient cotisé toute leur carrière de travailler plus longtemps, dès 2022"dit le leader syndical. Damien Pichereau estime lui qu'il ne faut pas mentir aux Français. " On a un système, ce n'est pas moi qui le dit mais le conseil d'orientation des retraites, qui perdra 10 milliards d'euros en 2025. On a un système qui a plus de 60 ans, qui certes a évolué évidemment mais qui a été créé à un moment où il y avait 4 actifs pour un retraité, aujourd'hui on en a 1.7 pour un retraité". Pour Le député LREM, il n'y a pas 36 solutions pour équilibrer les comptes. " La première solution, c'est de baisser les pensions, on ne le veut pas ! La deuxième solution c'est d'augmenter la cotisation des salariés, nous ne le souhaitons pas. La troisième solution, c'est de travailler un peu plus longtemps même si on constate que pour les salariés du privé, l'âge de départ à la retraite est déjà à 63 ans et demi et nous on le conserve à 62 ans".

Pour Damien Pichereau, il ne faut pas mentir aux Français. Ils vont devoir travailler un peu plus longtemps pour bénéficier d'une retraite à taux plein Copier

Mais sans bénéficier d'une retraite à taux plein comme c'est le cas aujourd'hui pour un travailleur qui a cotisé tous ses trimestres.

Une nouvelle grève interprofessionnelle est programmée demain mardi au Mans. La manifestation partira à 13h30 de la place Henrie Vaillant (marché de Pontlieue)