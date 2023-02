Réforme des retraites : les Français vont-ils profiter de leur samedi pour manifester ?

C'est la quatrième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Cinq manifestations vont avoir lieu en Alsace ce samedi. A Strasbourg, au départ de la place Kléber à 11h, à Mulhouse dès 10h place de la Bourse. Mais aussi à Sélestat (place Vanolles à 14h), à Colmar dès 14h sur le champ de mars et à Haguenau dès 14h place de la gare.

Première journée qui a lieu un week-end, le samedi. Alors les Alsaciens qui ne veulent ou ne peuvent pas se mettre en grève vont-ils en profiter pour aller manifester sur leur jour de repos ? Et bien pas forcément. Même si la plupart des salariés rencontrés se disent contre la réforme, beaucoup ont une bonne excuse pour ne pas descendre dans la rue.

"Moi je suis assez occupé, je suis en train de déménager" dit un jeune salarié de l'espace européen de l'entreprise à Schiltigheim. "Moi je suis jeune, je vais peut être sortir à 67 ou 70 ans c'est vrai que c'est préoccupant. Mais je ne vais pas manifester, même si je soutiens quand même" dit son collègue.

Vivien, conseiller chez Pôle Emploi, lui "part en vacances. Je me vois mal dire à mon fils que je ne pars pas à cause d'une manifestation" estime-t-il, même s'il soutienT les manifestants.

"Je comprends vraiment les opposants. C'est important de manifester. Mais moi je ne pense pas y aller. Pourtant je suis concernée, mais je n'irai quand même pas" explique quant à elle Sophie, salariée dans le secteur de l'assurance, toujours à Schiltigheim, tout près de Strasbourg.

Il y aussi des salariés jeunes qui ne se sentent pas encore concernés, disent-ils, par la réforme des retraites. "Je pense que je n'aurai peut être même pas de retraite" lâche, dépité et fataliste, l'un d'entre eux.

Espoir des syndicats

Sur une trentaine de salariés de différentes entreprises sondés ce vendredi, tous se disaient contre la réforme des retraites. Mais un seulement prévoyait de manifester pour la première fois ce week-end.

Il s'agit d'Adrien, directeur financier d'une entreprise à Schiltigheim. "Moi ça m'arrange. Le samedi me permet de me rendre à la manifestation. Je n'ai pas fait les autres à cause de contraintes professionnelles. Je ne trouve pas cette réforme comme étant nécessaire. Pour moi il y a d'autres manières de combler le déficit des retraites à venir" dit-il.

Des cas comme celui d'Adrien, Eric Borzic, secrétaire départemental de FO dans le Bas-Rhin, espère qu'il y en aura beaucoup ce samedi. "Certains nous ont dit que le samedi était essentiel pour faire venir ceux qui ne peuvent pas venir la semaine car le pouvoir d'achat est au cœur des préoccupations des salariés. Donc on l'entend. Mais notre cœur de cible, c'est bien la semaine et on a besoin des grèves la semaine dans les entreprises" dit-il.

