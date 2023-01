Réforme des retraites : les habitants de Roye se mobilisent "pour ne pas oublier la ruralité"

Ils étaient une petite centaine à défiler dans les rues de Roye ce samedi matin, derrière le camion orange de la CFDT. Des militants syndiqués, mais aussi d'anciens Gilets Jaunes et des habitants, qui avaient choisi de braver le froid pour manifester leur colère contre la réforme des retraites. Une manière de rendre visible la ruralité et ses acteurs, comme l'explique Alexandre Boutté, le secrétaire de l'union locale de la CFDT Roye-Santerre : "Le fait de faire des grands rassemblements dans les grandes villes, on en oublie les petites villes. Et puis on a eu des remontées de sections locales qui expliquaient que les gens ne pouvaient pas venir sur Amiens à cause du prix de l'essence, et puis qu'ils ne pouvaient pas perdre une journée de travail en faisant grève un jeudi !"

ⓘ Publicité

Et les habitants de Roye voulaient montrer leur opposition ferme à la réforme : "Même dans les petits villages, les gens ne veulent pas de cette réforme à 64 ans", indique Alexandre Boutté. "Parce qu'elle est injuste pour les femmes, pour les gens qui travaillent dans le bâtiment, dans les transports, dans la santé, elle est injuste pour tous. Mais on ne lâchera pas !"

Alexandre Boutté se réjouit de la réussite de la première journée de grève jeudi 19 janvier : "Elle a marqué les esprits, sur Abbeville on était 2 400 quand d'habitude on est 500, sur Amiens il y avait entre 15 000 et 18 000 personnes, ça montre un ras-le-bol complet ! Donc même si on n'est que 100 aujourd'hui à Roye, pour nous c'est déjà bien, c'est un rappel de 2010 où on avait eu du monde, et comme ça on pense à la ruralité !"