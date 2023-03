Réforme des retraites : les horaires des manifestations en Charente-Maritime et en Charente

La neuvième journée de grève nationale de ce jeudi 23 mars s'annonce chargée en Charente et Charente-Maritime. Contre la réforme des retraites, le 49.3 et la motion de censure rejetée, les manifestants ne décolèrent pas et multiplient les actions. La journée sera rythmée par des manifestations et des blocages, prévus très tôt le matin. Evidemment, ces actions entraînent des perturbations, notamment du côté de la circulation.

Six manifestations

Six manifestations sont organisées par l'intersyndicale dans nos deux départements.

En Charente, ça se passe à Angoulême 11 heures place de la Gare, et à Cognac 17h30 Place François 1er. En Charente-Maritime, tout commence à Saintes dès 10h30 au Palais de Justice, puis à Royan 10h30 place Charles de Gaulle, à Rochefort 14 heures au rond-point du Polygone, et à La Rochelle 14h30 au parvis de la gare.

A La Rochelle et Rochefort, des barbecues revendicatifs sont organisés avant les manifestations à midi.

Horaires de blocage

Comme tous les matins depuis ce lundi 20 mars, des rendez-vous sont donnés à 5 heures pour discuter des actions à mener dans la journée. A La Rochelle, ce jeudi 23 mars, l'union locale de la CGT se retrouve sur le parking du supermarché Leclerc boulevard Sautel. A Saintes, un cortège d'étudiants partira vers 10 heures du lycée Palissy. A Rochefort, la circulation du Viaduc du Martrou sera complètement bloquée de 14h30 à 16h30.

Perturbations à prévoir

A La Rochelle, plusieurs lignes du réseau de bus Yelo ne circuleront pas de 14 heures à 18 heures et seront perturbées toute la journée. Le détail et les horaires sont à retrouver ici . A Angoulême, les lignes Möbius A/B/2/4 ne seront pas assurées en raison d'un préavis de grève et d'un manque de conducteurs. Les réseaux de transports en commun de Saintes, Rochefort et Royan seront également touchés. Pour Cognac, les lignes de bus du réseau Transcom circuleront normalement.

Pour les trains, la SNCF annonce déjà une circulation des trains très perturbée. Seulement la moitié des TGV Inoui et Ouigo circuleront, et un tiers des TER.

Le domaine scolaire sera également perturbé, notamment à Rochefort. Des cantines, accueils périscolaires et écoles maternelles et primaires seront fermées. Pour celles qui restent ouvertes, un service minimum sera maintenu. Retrouvez toute la liste ici .