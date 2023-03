Réforme des retraites : les impacts de la grève en Côte-d'Or

La France sera t'elle à l'arrêt comme le souhaitent les syndicats pour protester contre la réforme des retraites. En Côte-d'Or, si d'importantes perturbations sont attendues dans les transports, ces derniers ne seront pas totalement à l'arrêt.

Trois manifestations sont prévues dans le département. A Dijon, le rendez-vous est fixé à 14H, place de la Libération. A Beaune, le rassemblement est prévu à 10H place Saint Nicolas et à Montbard, le cortège s'élancera à 15H de la place Gambetta.

Les transports en commun à Dijon

Le services des bus et des trams sera perturbé ce mardi 7 mars mais si le passage des rames sera plus espacés, il sera tout de même possible d'utiliser les transports en commun. Pour les trams, de 5h30 à 20h30, vous pourrez compter sur un tram toutes les 10 minutes puis toutes les 15 minutes de 20h30 à 0h15.

Ce sera en revanche un peu plus compliqué de prendre un bus selon les lignes.

De 6h15 à 19h15 : la L5 proposera un bus toutes les 13 minutes le matin et toutes les 17 minutes l’après-midi. Sur les autres Lianes ce sera un bus toutes les 25 à 30 minutes.

Sur les lignes B13, B16 et B19 ce sera un bus toutes les 40 minutes et l'attente pourra aller jusqu'à 1H30 sur les B21 et B22. Les bus Corol ainsi que les BC61 à BC74 ne circuleront pas ce mardi.

Les prévisions de trafic pour ce mardi 7 mars chez Divia - Divia

Des perturbations aussi pour les bus le 8 mars à Dijon

Tramway – de 5h30 à 00h15 :

T1 et T2 : service normal

Lianes – de 6h15 à 00h15 :

L3, L5, L6 proposent un bus toutes les 10-17 min

proposent un bus toutes les L4 et L7 toutes les 20 min

Lianes – de 6h15 à 19h15 :

B11 : toutes les 15-20 min

: toutes les B12 : toutes les 20 min

: toutes les F42 toutes les 25 min

toutes les Corol , B13, B18 : toutes les 30 min

, : toutes les B10, B14, B15 : toutes les 35 min

: toutes les B16 : toutes les 40 min

: toutes les Fonctionnement normal : City - B17, B19, B20, B21, B22 – P30, P31, P33, P34 – F40, F41, F43 – Bus Class’ - Pleine Lune – Express - DiviAccès

Les prévisions pour le 8 mars - Divia

Les prévisions à la SNCF

A la SNCF, c'est un mardi très compliqué qui vous attend. Le mouvement s'annonce très suivi avec moins de 20% des trains qui devraient circuler ce 07 mars en France et dans notre région avec des lignes carrément interrompues. En Bourgogne-Franche-Comté seul 1 TER sur 6 devrait circuler.

Sur la ligne Dijon / Is-sur-Tille le trafic sera totalement interrompu ce mardi. Des autocars sont mis en place avec par exemple un bus qui partira à 5H30 du matin de Dijon pour aller à Is. Il y aura aussi un bus qui partira des Laumes à 6H33, il arrivera à Dijon 8H20. En soirée, départ à Dijon 17h20 pour une arrivée à Is sur Tille à 18H25.

Pour les TGV notamment ceux qui assurent la liaison France - Suisse comptez sur 1 train sur 5 en moyenne. Et pour les TGV - Inoui qui roulent vers le Sud-Est ce sera 1 train sur 3.

Dans l'éducation nationale

Dans les écoles, le premier syndicat Snuipp-FSU prévoit un mouvement suivi par plus de 60% des enseignants ce mardi 07 mars. A Dijon, 27 écoles vont rester fermées et 49 vont proposer un service d'accueil mininum. Les services de cantine seront aussi très perturbés. 28 seulement serviront des repas chaud, 10 cantines ne proposeront que des repas froids et 22 vont rester fermées. Les parents sont prévenus au préalable par les établissements concernés.