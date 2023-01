Réforme des retraites : les jeunes attendus dans la rue

Un vrai rapport de force a été entamé le 19 janvier dernier, un bras de fer qui se poursuit entre la Première ministre et les opposants à ce projet de réforme des retraites. Elisabeth Borne ne transigera pas sur l'âge de départ à 64 ans, « ce n'est pas négociable », elle l'a réaffirmé ce week-end. Son projet va devoir surmonter une première vague de contestation en commission ce lundi, une déferlante de 7 000 amendements, avant l'épreuve de la rue mardi. L'intersyndicale entend mobiliser autant que la fois précédente et peut-être plus encore. Elle compte notamment sur les jeunes pour amplifier la contestation.

"Un accueil positif" de la jeunesse

Les syndicats appellent de nouveau à la grève et à manifester dans le public comme le privé contre le recul de l'âge de départ à 64 ans et l'accélération de la durée de cotisation notamment. L'intersyndicale de Haute-Corse, qui a annoncé sa mobilisation dès la fin de semaine dernière, a lancé un appel à la jeunesse pour venir grossir les rangs ce mardi. Les organisations ont reçu "un accueil positif" en allant à la rencontre des représentants de l'Assemblea di a giuventù et des syndicats étudiants, certains appelleront d'ailleurs directement à manifester selon Jean Brignole le secrétaire général du STC : « Nous sommes allés voir les représentants de l'Assemblea di a giuventù, nous avons vu qu'il y avait au sein de ces structures des jeunes qui étaient disposés, quelle que soit leur représentation, syndicale, salarié, étudiante, du monde du travail ou de de la culture et autres, qui étaient tous à peu près sur la même longueur d'onde, d'appeler à manifester aux côtés des travailleurs. Manifester y compris pour eux puisque cette assemblée est hétérogène, elle regroupe l'ensemble de la société civile, de la jeunesse. Cela nous réconforte, nous avons une phase de d'explication pour que, véritablement, ils prennent conscience de la réalité du péril de cette réforme. »

4 000 seniors au chômage en Corse

Selon les organisations syndicales l'enjeu est de taille en particulier en Corse où les bases salariales dans le privé avoisinent le smic, et où plus de 4000 chômeurs sont des séniors et cette réforme serait gage de paupérisation accentuée pour cette tranche d’âge en particulier les femmes.

Charles Casabianca secrétaire départemental CGT Haute-Corse : « Il faudrait faire une autre répartition d'une part dans les richesses, il ne faut pas faire supporter toujours le poids sur le plus grand nombre que sont les salariés. L'an dernier, en 2021, 50 milliards ont été donnés aux très grandes entreprises et aujourd'hui le combat des salariés est le même que celui des indépendants, des TPE, c'est à dire que la pression fiscale sur les classes moyennes et sur les TPE est identique, donc nous nous pensons qu’il faut une autre répartition fiscale et notamment faire payer ceux qui gagnent de l'argent, ceux qui en gagnent beaucoup. Il faut qu'ils participent à l'effort de la nation autant pour la formation, l'éducation, la santé et bien entendu pour les retraités puisque notre but ce n'est pas de travailler toute une vie, mais c'est de pouvoir profiter à un moment donné… comme disait Ambroise Croizat, c'est le début d'une nouvelle vie. »

L'intersyndicale appelle à signer la pétition nationale en ligne contre la réforme , qui a déjà recueilli plusieurs centaines de milliers de signatures, et évidemment à se mobiliser notamment par la grève ce mardi et dans la rue. Les manifestations sont prévues à 10h à Bastia et 14h30 à Ajaccio. Le projet de loi de réforme des retraites sera débattu le 6 février prochain à l'Assemblée Nationale.