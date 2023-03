Réforme des retraites : les jeunes de Montpellier se sentent aussi concernés

Pas concernés les jeunes par la réforme des retraites ? Dans le cortège montpellierain, la question fait sourire ou agace certains d'entre eux, étudiants ou lycéens essentiellement. Ils font partie des 20.000 personnes, selon les syndicats, qui ont manifesté ce mardi pour la dixième journée de mobilisation. Ils étaient moitié moins selon la préfecture.

"Radicaliser les choses, je trouve ça très important. On se rend compte que toutes les grandes avancées c'est parce qu'il y a eu des gens radicaux"- Marie, étudiante

"Moi, c'est mon éducation de manifester : j'ai deux parents à la CGT. Depuis tout petit, je fais des manifs" confie Alexandre, étudiant. "Donc c'est logique de me battre pour eux, pour qu'ils aient une bonne retraite". L'exemple des parents est souvent le premier argument qui est dégainé, à l'image de Marie, lycéenne engagée. "Mon père, il est pas près de prendre sa retraite et il a le dos cassé, il un problème aux cervicales, tout le temps bloqué. Pour moi, c'est pas normal qu'il doive continuer alors qu'il est dans cet état-là".

"C'est nous l'avenir donc, c'est à nous de défendre notre avenir du coup"- Justin, lycéen

Juste à côté, Elise acquiesce et enchaine : "C'est surtout que si on se bat pas maintenant, la réforme elle sera beaucoup trop ancrée pour qu'on puisse la changer plus tard". Maëlia, étudiante elle aussi, est persuadée que la jeunesse à une vraie carte à jouer. "On est nombreux sur Montpellier. Les étudiants peuvent apporter plus de force et plus de voix."

"En général, quand les jeunes se mobilisent, c'est là où le gouvernement commence à avoir peur donc c'est important qu'on soit là". Elise, étudiante

Malgré le 49.3, tout n'est pas perdu insiste Alexandre. "Je pense qu'il faut bloquer tout le pays pour que ça bouge sinon ils comprennent pas". Les avis divergent un peu quand il s'agit d'évoquer la suite du mouvement. Marie revendique sa radicalité "qui n'est pas un gros mot" alors qu'Elise à l'intime conviction que "détruire toute la France ne mènera à rien".

Julie, lycéenne, ne croit pas à l'option de "tout casser" mais pas question pour autant de renoncer. "Peut-être qu'il faudrait se mettre en grève tous les jours même si je sais que c'est pas facile. Montrer que vraiment le peuple ne veut pas et mettre le pays en pause..."

La mobilisation à Montpellier

Les autres manifestations

D'autres manifestations ont eu lieu ce mardi à Béziers (de 3.000 à 10.000 personnes selon les sources), à Sète (de 1.400 à 3.000). Mais également Clermont-l'Hérault (1.000), Bédarieux (800), Lunel (200) et Ganges (150) selon la préfecture.