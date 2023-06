Réforme des retraites : les manifestations et perturbations à prévoir en Nord-Franche-Comté ce mardi 6 juin

Un mois après la journée d'action du 1er mai, l'intersyndicale remet le couvert pour dire "non" à la réforme des retraites. Avec cet acte 14 de cette mobilisation, les manifestants veulent "se faire entendre" des députés, à deux jours de l'examen à l'Assemblée Nationale de la proposition de loi, portée par le groupe indépendant Liot, pour abroger le texte de réforme.

Deux cortèges en Nord-Franche-Comté

Dans le Nord Franche Comté, deux manifestations sont annoncées. À Belfort, le rendez-vous est donné le matin, à partir de 10 heures, sur le parking de l'Arsenal. L'autre cortège partira de Montbéliard, à partir de 14h30, depuis le Champ de Foire.

Perturbations dans les écoles de Montbéliard

Des perturbations sont à prévoir dans les écoles et les services périscolaires de Montbéliard. Il n'y aura pas de cantine scolaire pour les écoles maternelles de la Citadelle, du Mont Chevis et de la Rue de Belfort, annonce la municipalité. Ce sera la même chose pour les écoles élémentaires des Fossés et de la Prairie. Les enfants de ces écoles ne pourront donc pas être pris en charge entre 11h20 et 13h30.

L'accueil périscolaire sera, aussi, perturbé le soir. Il ne sera pas assuré dans les écoles maternelles Jean Moulin, et Combe aux Biches, ainsi qu'à l'école élémentaire André Boulloche. Un service minimum d'accueil sera mis en place au Jules Verne, mais sera réservé aux écoliers du Petit Chênois et Jean Moulin (école maternelle) et les Fossés (école primaire).