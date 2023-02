Réforme des retraites : les manifestations prévues en Dordogne cette semaine

Après deux journées de manifestations records les 19 et 31 janvier, l'intersyndicale appelle à la grève et à de nouveaux rassemblements en Dordogne ce mardi 7 février contre la réforme des retraites. Les manifestants vont se réunir à 10h30 devant le Palais de Justice de Périgueux, à 15h devant le Palais de Justice de Bergerac et place de la Grande Rigaudie à Sarlat.

Dans la même semaine, une deuxième journée d'action est organisée ce samedi 11 février. Cette fois, les syndicats prévoient deux rassemblements : à 11h devant le Palais de Justice de Périgueux et devant celui de Bergerac.

Des mobilisations records en Dordogne

Les deux premières journées ont été un succès en Dordogne. Entre 10.000 (source police) et 15.000 (source syndicats) dans le département le 19 janvier et entre 11.000 (source police) et 17.000 (source syndicats) lors de la journée du 31 janvier dernier.