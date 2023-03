Réforme des retraites : les manifestations prévues pour l'acte 8 dans les deux Charentes

Réforme des retraites, acte 8. L'intersyndicale appelle ce mercredi 15 mars à une nouvelle journée nationale de grève et de manifestations. La semaine s'annonce décisive pour le projet de loi. Composée de sept députés et sept sénateurs, la commission mixte paritaire va finaliser à huis clos le texte ce mercredi. La réforme sera mise au vote une ultime fois le lendemain**, d'abord au Sénat puis à l'Assemblée nationale**.

Le mouvement d'opposition à la réforme a marqué le pas samedi dernier en France et les deux Charentes n'ont pas fait exception. En Charente-Maritime, entre 1.800 (police) et 3.000 manifestants (syndicats) ont défilé sous la pluie dans les rues de La Rochelle. Selon les sources, ils étaient entre 1.100 et 2.000 à Rochefort, entre 1.100 et 1.800 à Saintes, entre 280 et 400 à Royan. En Charente, ils étaient entre 1.200 et 2.000 mobilisés à Angoulême, entre 230 et 400 à Cognac, entre 200 et 300 à La Rochefoucault et un peu moins de 150 à Ruffec.

Pique-niques revendicatifs

En Charente, une opération de filtrage (pas escargot) est annoncée ce mercredi sur la RN141 à Roumazières devant l'usine Terreal. Notez aussi qu'un pique-nique revendicatif est prévu jeudi midi devant la permanence de Sandra Marsaud, la députée de la deuxième circonscription, à Jarnac (à l'entrée du Collège Jean Lartaut). En Charente-Maritime, un pique-nique revendicatif est également organisé par l'intersyndicale sur la parvis de la gare de La Rochelle avant le départ de la manifestation.